CSM Vaslui abordează meciul cu Steaua la victorie INCREZATORI… CSM Vaslui cauta duminica, de la ora 15:55, la Vaslui, startul perfect de campionat printr-un rezultat pozitiv in fața celor de la Steaua București. Capitanul echipei de handbal a CSM Vaslui, Silvian Amihaesi, a prefațat partida din prima etapa a noii stagiuni. Centrul Silvian Amihaesi spune ca jocul cu Steaua București va fi unul […] Articolul CSM Vaslui abordeaza meciul cu Steaua la victorie apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- HOTARAȚI… 5 ani de zile, atat a trecut de cand CSM Vaslui se chinuie sa promoveze in Liga a 3-a de fotbal. Ciprian Amarandei, președintele clubului Real Junior Vaslui, susține ca fotbalul vasluian a ajuns intr-un punct critic și are nevoie de un nou proiect. Fostul arbitru se autopropune pentru funcția…

- BIZAR… S-au inmulțit rozatoarele prin Huși, in așa fel incat și-au facut galerii cu ieșire la trotuare și, din cand in cand, mai pleaca la promenada ziua in amiaza-mare! Azi, de pilda, pe strada A. I. Cuza, trecatorii i-au putut vedea pe „curajoși”, ba chiar i-au și filmat. Copii s-au speriat, iar imaginea…

- GHINION… Echipa comuna de control din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița a descoperit, intr-un autocar, in bagajele unui cetațean roman, 6000 de țigarete pe care barbatul intenționa sa le introduca ilegal in Romania. Pe 03 august a.c., in jurul orei 22.30, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- IMPACT… Un incident rutier in care au fost implicate doua autoturisme s-a produs in urma cu puține minute, pe DN 15D, la ieșire din muncipiul Vaslui, spre Negrești, in zona Cișmeaua Moldovencei. Din primele informații, se pare ca accidentul s-a produs in timpul unei manevre de depașire, rezultand o…

- NUMIRI… Pe principiul “pleaca ai voștri, vin ai noștri”, sociali-democrații iși pun oamenii in fruntea deconcentratelor. Prima reduta caștigata este Inspectoratul Școlar Județean, acolo unde inspectorul general Elena Mustața a fost inlocuita ieri cu fostul inspector Cristiana Botan. Schimbarea vine…

- Rugby MODESTI… Rugby Club Barlad a incheiat dezastruos turul Ligii Nationale de rugby, cu o infrangere usturatoare in fata celor de la Dinamo Bucuresti, scor 6-121! Rugbystii barladeni termina turul pe ultimul loc in grupa B, cu sase infrangeri si un singur punct in clasament! Un nou esec umilitor pentru…

- Rugby ESEC… Rugbystii de la RC Barlad au bifat o noua infrangere in Grupa B a Ligii Nationale de rugby. De aceasta data, elevii pregatiti de Ioan Harnagea s-au vazut pierzatori pe terenul celor de la CS Navodari, scor 22-40. Dupa cinci etape, Barladul se afla pe ultimul loc, cu un singur punct. La finalul…

- O femeie si-a scapat copilul de un an si zece luni, pe fereastra, de la etajul patru al unui bloc din Orastie. Pruncul a decedat. Vineri dimineata, 27 mai, o femeie din Orastie si-a scapat accidental de la fereastra unei locuinte aflata la etajul patru, copilul in varsta de un an si zece luni. „La…