CSM Vaslui a rezolvat problema antrenorului

- Primaria Lugoj a cumparat, cu aproape 2000 de lei, mai multe marcaje din PVC care ii vor ajuta pe nevazatorii din Lugoj. Din pacate, administratia locala a preferat sa nu cheltuie prea mult, astfel ca marcajele vor fi instalate doar in cateva locuri publice din oras. Administratia Boldea i-a neglijat…

- Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, liberalul Ion Stefan zis Grinda, a dat din nou cu bata-n balta. El a semnat luni, 15 iunie, Ordinul privind incetarea procesului de reorganizare, care ar fi dus la concedierea a sute de oameni. Asta dupa ce a trambițat peste tot ca reorganizeaza…

- Centrul Judith Vizuete, golgeter al Ligii Spaniei in ultimele doua sezoane, este noua jucatoare a echipei Universitatea Cluj.Anuntul a fost facut vineri de clubul clujean, scrie news.ro. Citește și: Șoc total! Dana Budeanu este vizata de un dosar penal. Procurorii știu doar fapta, nu…

- Alex Curescu, antrenor originar din Resita, care a activat doar in campionatul Olandei, va conduce din viitorul sezon echipa de handbal feminin Universitatea Cluj, potrivit news.ro.Anuntul a fost facut miercuri de clubul clujean. Curescu are 42 de ani si cariera sa in Olanda a inceput…

- Dupa ce ieri clubul turdean a anunțat semnarea prelungirii cu Radu Lazar, astazi a fost anunțat faptul ca și Gica Cintec va continua la Turda. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In ultima vreme, au fost formulate ingrijorari ale unor locuitori din Deta, legate de asigurarea unei presiuni suficiente pentru furnizarea gazului metan. The post S-a rezolvat problema gazului intr-un oraș din Timiș appeared first on Renasterea banateana .

- Portarul nationalei de handbal, Iulia Dumanska, a semnat un contract valabil doi ani cu echipa Podravka Koprivnica, a anuntat, joi, gruparea croata potrivit news.ro."Sunt incantata sa vin la Koprivnica si sa joc pentru Podravka Vegeta. Astept cu nerabdare un nou pas in cariera mea si consider…