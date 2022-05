CSM Vaslui 2 si-a aflat adversarele de la turneul final Handbal TURNEU… In urma obligativitatii echipelor din Liga Zimbrilor la handbal masculin de a avea o echipa secunda in campionatului Diviziei A (Liga 2), nou infiintata echipa secunda a Vasluiului a avut un parcurs excelent, castigand play-off-ul Diviziei A – Tineret. In urma acestui rezultat, CSM 2 Vaslui s-a calificat la turneul final al locurilor […] Articolul CSM Vaslui 2 si-a aflat adversarele de la turneul final apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- SCHIMBARE… Fostul arbitru Constantin Din l-a invins pe Alexandru Dedu și a devenit noul președintele al Federației Romane de Handbal. Reprezentanții cluburilor din județul Vaslui, CSM Vaslui, LPS Vaslui, CSO Negrești și AJH Vaslui au pus ștampila pe buletinul de vot pentru schimbare. Din Consiliul de…

- UPDATE: ANCHETA... Pana la aceasta ora polițiștii vasluieni nu pot spune ca au reținut macar o persoana in cazul scandalulu ide aseara din localitatea Idrici, comuna Roșiești. Și asta in condițiile in care scandalagii veniți din Albești au reușit sa ingrozeasca o intreaga comunitate cu violența de care…

- TRISTEȚE… Doliu pentru intreaga comunitate din Moara Dmoneasca la vestea ca un tanar de numai 16 ani a murit, intr-un accident de motocicleta petrecut pe raza comunei Solești. Accidentul a avut loc in urma cu doua zile și, din informații a reieșit ca tanarul motociclist a incercat sa evite un caine…

- TRASNAIE… Un autoturism marca BMW, parcat in centrul municipiului Huși, pe strada General Teleman, face in aceasta dimineața… deliciul trecatorilor, ieșiți in numar mare pentru ultimele targuieli de Paște. Mașina a fost ținta unui „atac” nocturn cu faina și oua, nu neaparat ca semn al sarbatorilor pascale,…

- INTARIRI PE SEMICERC… Desi mai sunt trei etape de disputat din aceasta stagiune, CSM Vaslui s-a pus in miscare si a perfectat primele transferuri in perspectiva sezonului viitor. Vasluienii i-au adus pe Vladyslav Kobzii (HC Victor Stavropol), Rares Paunica (CSM Bacau), Maxim Oancea si Bogdan Paunescu,…

- VIZITA… O delegație compusa din doi oameni de afaceri din Monaco și reprezentanții firmelor romanești in care aceștia investesc, au fost la Prefectura Vaslui, pentru a se intalni cu prefectul Daniel Onofrei. Cei doi afaceriști reprezinta interesele unor firme din Singapore, ei fiind reprezentanții majori…

- LA SCOR… CSM Vaslui si Sporting Banca au obtinut victorii la scor in etapa a IV-a a play-off-ului Ligii 5 si sunt ca si promovate in esalonul de elita al fotbalului judetean. Vasluienii au realizat scorul etapei, 12-0 cu Viitorul Perieni, iar Banca a invins cu 8-1 pe Gloria Manjesti. Echipa Primariei…

- CS Minaur continua forma buna in care se afla, reușind a treia victorie din acest an și a cincea din retur (din tot atatea etape). Duminica seara, adversara echipei noastre a fost CSM Vaslui, de care a reușit sa treaca la 11 goluri diferența (37-26). Jocul a fost echilibrat pana in min. 33, iar de […]…