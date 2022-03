CSM Unirea Alba Iulia, victorie, Optimum Alba Iulia, înfrângere, în Liga Elitelor U15 In ziua de duminica, 20 martie, CSM Unirea Alba Iulia și Optimum Alba Iulia au jucat contra Alma Sibiu, respectiv Interstar Sibiu, in etapa a 9-a a Seriei a XIII-a din Liga Elitelor U15. Pentru CSM Unirea Alba Iulia a fost prima victorie din actualul sezon, 1-0, contra Alma Sibiu, in deplasare. Darian Borza a marcat unicul gol al partidei. CSM Unirea Alba Iulia – Antrenori Mihai Manea și Bogdan Bucurica: Ferencz – Hada, Chinde, Doda, C. Muntean – Ruja, Butnariu, Nistor, Monescu, Borza, Vințan; a mai intrat Oct. Muntean (rezerve Prodan, Moga, Dirman). Optimum Alba Iulia a pierdut categoric meciul… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unirea Alba Iulia a caștigat partida de verificare disputata astazi, la Stremț, cu Voința, echipa pregatita de fostul unirist Raul Oarga, scor 2-0 (0-0). Nigerianul Agbomoniyi Oluwaseun a marcat la debutul in “alb-negru”, jucatorul de banda dreapta in varsta de 21 de ani, venit de la Foresta Suceava,…

- La data de 25 ianuarie 2022, in jurul orei 17.30, la intersecția strazilor Calea Moților cu Bayonne, un barbat de 33 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, a intrat in coliziune cu un autoturism, condus de o femeie, de 32 de ani, din Sebeș. In urma accidentului, conducatoarea auto…

- In urma unui control la o societate comerciala cu punct de lucru in Sebeș, polițiștii au indisponibilizat 5 kilograme de articole pirotehnice care erau oferite spre vanzare, fara autorizație. La data de 14 ianuarie 2022, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului…

- La data de 10 ianuarie 2022, in jurul orei 18.00, pe Bulevardul Incoronarii din Alba Iulia, un barbat, de 71 de ani, din municipiu, in timp ce conducea un autoturism, a acroșat o minora, de 15 ani, din Alba Iulia, care traversa strada in zona unei treceri de pietoni. In urma accidentului rutier minora…

- Disciplina in Construcții, structura a Poliției Locale, a amendat, saptamana trecuta, o companie de gaze care iși desfașoara activitatea pe raza municipiului. Au fost date trei amenzi, in valoare totala de 34.000 lei, deoarece firma a executat lucrari la rețeaua de gaze pe doua strazi din oraș, strada…

- Detașamentul de Pompieri Alba Iulia a intervenit, marți dimineața, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un garaj aflat in municipiu.Din nefericire, in interior, a fost gasita o victima carbonizata. Cel mai probabil este vorba despre o persoana fara adapost care locuia in anexa respectiva, transmite…

- De Craciun, fii mai bun! Așa suna indemnul intr-una din colindele care ne vestesc apropierea Sarbatorii Nașterii Domnului. Echipa PNL Alba Iulia, in spiritul tradițional, continua, ca și in ceilalți ani, organizarea de acțiuni caritabile, din dorința de a veni in sprijinul celor care au nevoie. Cu gandul…