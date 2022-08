Stiri pe aceeasi tema

- Magura Bacau – Estera Țifești 2-1 Formația de fotbal feminin Estera Țifești a avut un excelent campionat 2021-2022, in Liga a III-a, in care a fost debutanta. ”La final, ca o concluzie a intregului sezon, vreau sa scot in evidența dorința de succes a fetelor, care au ințeles in sfarșit ce inseamna sa…

- Formatia irlandeza U2 pregateste al 15-lea album, ce va fi lansat in primavara lui 2023, la sase ani de la „Songs of Experience”. Acest nou disc va fi urmat de o serie de concerte, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un fost internațional Under 17 și Under 19 al Romaniei, Szabolcs Kilyen, este noul jucator al echipei de fotbal CS Universitatea Alba Iulia, nou-promovata in Liga 3. Szabolcs Kilyen are doar 24 de ani, insa a acumulat deja o mare experiența fotbalistica, trecandu-și in CV echipe precum Dinamo București…

- Cei doi portari ai CSM Ploiesti care au facut parte din loturile Romaniei pentru Campionatul European de Beach Handbal „U16” din Cehia (7-10 iulie), Denis Stefan si Bianca Voicila, si-au incheiat participarea la competitia continentala. Echipa masculina s-a clasat pe locul al 11-lea (din 14 formatii),…

- Selectionata Romaniei a ratat incredibil calificarea in grupele principale ale Campionatului Mondial de handbal feminin Under-20 din Slovenia, dupa ce a fost invinsa de echipa Cehiei cu scorul de 32-25 (14-14), sambata, la Celje, in ultimul sau meci din Grupa E, informeaza Agerpres. Fii la…

- Argint la patrat: CS Municipal Unirea Alba Iulia, vicecampioana la polo feminin, Under 17 Dupa ce saptamana trecuta CS Municipal Unirea Alba Iulia a cucerit medaliile de argint in cadrul Campionatulul Național de Polo Under 15, clubul din Cetatea Marii Uniri a reeditat performanța și la categoria superioara…

- FOTO-VIDEO: GT Sport Alba Iulia, 5-2 in deplasare cu Sparta Mediaș, in etapa interjudețeana la Under 17! GT Sport Alba Iulia, campioana județului Alba la Under 17, a caștigat prima manșa a disputei interjudețene a competiției FRF, 5-2 (3-1), in deplasare cu Sparta Mediaș, reprezentanta județului Sibiu.…

- Dansatorii moldoveni s-au clasat pe locul unu la concursul internațional „World dance masters”, desfașurat in Porec, Croația. Printre participanți este și fiica lui Ion Ceban, Ilinca. In acest context, primarul capitalei a venit cu un mesaj pe Facebook in care și-a exprimat mandria, scrie SHOK .md.