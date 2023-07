Stiri pe aceeasi tema

- FOTO-VIDEO: CSM Unirea Alba Iulia, selecții fotbalistice juvenile | George Țalnar: „Alba Iulia are potențial, suntem pe un drum bun!” „Fotbalul se intoarce acasa”, mottoul sub care se desfașoara activitatea fotbalistica juvenila la CSM Unirea Alba Iulia, club care și-a dat „restart” in aceasta vara,…

- Sambata 10 iunie, zi de gala in fotbalul județean din Alba: Finala Cupei Romaniei și premierea laureaților Sambata 10 iunie, zi de gala in fotbalul județean din Alba: Finala Cupei Romaniei și premierea laureaților Finala fazei județene a Cupei Romaniei la fotbal, Viitorul Vama Seaca – Industria Galda…

- FOTO: Viitorul Vama Seaca, rezultat istoric! „Mandria comunei Hoparta”, calificare in premiera in finala Cupei Romaniei Viitorul Vama Seaca a reușit un rezultat pentru istorie: calificarea in finala Cupei Romaniei, faza județeana. In ultimul act al competiției „KO”, pe Stadionul „Cetate” din Alba Iulia…

- Sambata, rugby feminin pe “Cetate”: CS Unirea Alba Iulia, printre cele 20 de participante Eveniment sportiv de seama pe Stadionul “Cetate” din Alba Iulia: etapa a 4-a a Campionatului Național de Rugby 7’s feminin, senioare și junioare. Competiția cu balonul țuguiat se va disputa sambata, 20 mai, cu…

- Ultimul derby de Alba va avea loc sambata, pe „Cetate”. Unirea Alba Iulia și Metalurgistul Cugir lupta pentru locul 3 Sezonul competițional 2022/2023 a ajuns pe ultima suta de metri, iar penultima etapa Ligii a 3-a propune cel mai incins duel al județului Alba: confruntarea dintre Unirea Alba Iulia…

- FOTO| A inceput montajul tabelei electronice pe Stadion „Cetate” din Alba Iulia. Va fi inaugurata la meciul CSM Unirea Alba Iulia și Metalurgistul Cugir FOTO| A inceput montajul tabelei electronice pe Stadion „Cetate” din Alba Iulia. Va fi inaugurata la meciul CSM Unirea Alba Iulia și Metalurgistul…

- Maine, Corvinul Hunedoara – CSM Unirea Alba Iulia, disputa cu o favorita certa Dupa ce a ratat șansa de a se apropia la un punct de locul secund, prin remiza de pe „Cetate” cu Unirea Ungheni, in care au condus cu 2-0, insa au fost egalați, CSM Unirea Alba Iulia au parte de o descindere in fieful liderului…

- Sambata, pe “Cetate”, CSM Unirea Alba Iulia – Corvinul Hunedoara | “Alb-negrii”, fața-n fața cu liderul Sambata, la ora 17.00, pe “Cetate”, in a 4-a runda din play-off-ul Seriei 9 a eșalonului terț, duel extrem de dificil pentru CSM Unirea Alba Iulia (poziția a 4-a, 31 de puncte), ce va avea in fața…