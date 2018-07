CSM-ul ar putea analiza miercuri ce va face Kovesi dupa revocare

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a revocat-o pe Laura Codruta Kovesi din fruntea DNA, ca seful statului a a ales interesul Romaniei, in caz contrar exista riscul declansarii unor tulburari sociale. Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat,…

- 'Nu cred ca se mai pune problema suspendarii, pentru ca cea mai importanta tema la suspendare era nerespectarea deciziilor CCR. Si cred ca prin aceasta decizie, pe care presedintele, prin decretul de revocare l-a luat, cred ca nu se mai pune problema revocarii presedintelui', a declarat Iordache la…

- Presedintele Comisiei juridice din Camera Deputatilor, Eugen Nicolicea, a declarat pentru News.ro ca decretul de revocare din functie a sefei DNA a fost semnat cu o intarziere de 30 de zile. El spune ca dcretul avea o semnificatie “extraordinara” pentru ca si pe viitor ar fi putut presedintele sa incalce…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul de revocare a Laurei Codruța Kovesi din funcția de procuror șef al DNA, a anunțat purtatoarea de cuvant a Președinției, Madalina Dobrovolschi, intr-o declarație de presa.

- "Indiferent ce va decide Curtea, voi astepta decizia, voi astepta motivatia, voi citi si voi actiona in consecinta", a afirmat Klaus Iohannis. Decizia Curtii Constitutionale privind solutionarea conflictului juridic de natura constitutionala intre ministrul Justitiei si presedintele Klaus…

- Decizia Curtii Constitutionale privind solutionarea conflictului juridic de natura constitutionala intre ministrul Justitiei si presedintele Klaus Iohannis si intre Guvern si presedinte, in subsidiar, ca urmare a respingerii de catre seful statului a cererii de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi,…

- Apar noi precizari pe tema intentiei de mutare a Ambasadei Romaniei din Israel. Ulterior pozitiei venite de la Cotroceni, exprimate prin intermediul unui comunicat in cadrul caruia se transmite faptul ca presedintele “nu a fost informat sau consultat in prealabil in legatura cu acest demers” al intentiei…

- "In condițiile in care Președintele Romaniei nu are abilitarea legala și nici competențele funcționale de evaluare a activitații profesionale și manageriale desfașurate procurorul șef al DNA, in condițiile in care argumentele care au stat la baza declanșarii procedurii de revocare au devenit mai…