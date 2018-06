Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul-șef al DNA s-a prezentat miercuri la CSM, ai carui membri de la Secția pentru Procurori au analizat raportul Inspecției Judiciare privind abaterile disciplinare pe care Laura Codruța Kovesi le-ar fi comis prin refuzul de a se prezenta la Comisia parlamentara de ancheta, scrie evz.ro. Șefa…

- Florin Iordache a explicat ca nu stie de ce Comisia juridica din Camera Deputatilor nu a cerut desesizarea pe aceste proiecte, astfel incat ele sa fie trimise Comisiei speciale pentru legile Justitiei. Iordache a subliniat ca, avand in vedere ca grupul PSD nu sustine proiectele, Senatul le…

- La sfarsitul saptamanii, Consiliul Superior al Magistraturii CSM) a publicat un mesaj adresat instanțelor și Parchetelor, semnat de catre președintele acestui for, judecator Simona Camelia Marcu. In mesajul amintit, se precizeaza faptul ca membrii CSM nu vor sustine incriminarea magistratilor pentru…

- Instanta suprema ataca, din nou, la CCR Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Decizia s-a luat joi seara, dupa o reuniune la sediul Inaltei Curți de Casație și Justițe, potrivit Antena3.Decizia ICCJ vine dupa ce plenul Senatului, in calitate de for decizional, a adoptat…

- "Am depus la Secretariatul general al Camerei Deputatilor sezizarile pe reglementarile reexaminate cu privire la legile justitiei. Am sesizat din nou CCR, pentru ca, in mod evident, ceea ce au facut colegii din majoritatea parlamentara, respectiv cei de la PSD-ALDE-UDMR, in procedura de reexaminare,…

- Cele trei legi ale Justitiei – Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) – vor intra astazi in plenul Senatului pentru votul final. Senatorii…

- Senatorii au avut termen pana joi, ora 15.00, sa depuna amendamente la legile Justitiei, urmand ca luni, inainte de sedinta plenului Senatului, acestea sa fie dezbatute si votate in comisia speciala, condusa de deputatul PSD Florin Iordache. Potrivit ordinii de zi, cele trei legi ale Justitiei…

- Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor a primit marti 190 de voturi "pentru”, 98 de voturi "impotriva” si doua abtineri. De asemenea, legea 304/2004 privind organizarea judiciara a fost adoptata cu 183 de voturi “pentru”, 91 de voturi "impotriva” si o abtinere, iar legea…