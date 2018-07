Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Superior al Magistraturii este obligat de instanta sa plateasca 30.000 de lei daune, din care 10.000 de lei daune morale, procuroarei Oanei Schmidt-Haineala pentru ca i-a fost revocata abuziv delegarea pe un post de secretar de stat la Ministerul Justitiei.Decizia a fost luata de…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a desfiintat decizia Curtii de Apel Bucuresti, care admisese apelul jurnalistei Sorina Matei in procesul impotriva lui Dan Voiculescu si a trimis cauza spre rejudecare. Decizia ICCJ este definitiva.Decizia ICCJ pe scurt: "Admite recursul declarat…

- Judecatorul Doinita Mihalcea este, de luni, noul purtator de cuvant al Consiliului Superior al Magistraturii. Anterior, functia a fost detinuta de Florin Encescu, judecator la Tribunalul Gorj.Doinita Mihalcea a activat la Judecatoria Alexandria , Tribunalul Bucuresti si Curtea de Apel Bucuresti.…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) discuta luni suspendarea din functie a judecatoarei Elena Burlan-Puscas de la Tribunalul Bucuresti, acuzata ca a primit mita 50.000 de euro si aflata in arest la domiciliu, scrie news.ro.Sedinta Sectiei pentru judecatori…

- Judecatoarea Elena Burlan-Pușcaș de la Tribunalul București este acuzata ca a cerut mita 50.000 de euro de la patru inculpați, dintre care doi cercetați pentru tentativa de omor calificat. Procurorii DNA au cerut instanței arestarea preventiva a acesteia, sub aspectul savarsirii infractiunii de luare…

- Procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat ca in dosarul Black Cube s-a format o a treia comisie rogatorie, procurorii mai avand nevoie de raspunsuri la cateva intrebari. "E in lucru (dosarul Black Cube - n.red.), s-a facut un supliment de comisie rogatorie in Israel si asteptam…