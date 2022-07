Stiri pe aceeasi tema

- SCM OHMA Timisoara le va avea ca adversare in grupa E, din Cupa Romaniei, pe CSU Sibiu și CSM Targu Jiu. Baschetbalistii alb-violeti vor debuta in noul format al competitiei K.O. la inceputul lui octombrie. Sibiul va fi gazda grupei banatenilor. Echipa gazda va juca in prima si ultima zi, in timp ce…

- Echipa masculina de baschet SCMU Craiova si-a aflat, astazi, adversarele din Cupa Romaniei, sezonul 2022-2023 . Astfel, gruparea din Banie va evolua in grupa B, la Constanța, alaturi de ABC Laguna Bucuresti și CSM Athletic Constanța (gazda turneului). Conform tragerii la sorti, de la Ploiesti, componenta…

- Faza regionala a Cupei Romaniei la fotbal, ediția 2022-2023, și-a desemnat finalistele, dupa disputarea mini-turneelor pe grupe, din perioada 6-13 iulie. Reprezentanta județului Mureș, ACS Tg. Mureș 1898, a caștigat grupa 1 din Regiunea 3 și a jucat una dintre cele șapte finale, contra formației Universitatea…

- Cei mai buni luptatori din țara se vor intrece, in perioada 15-17 iulie, la Tg.Mureș, in cadrul Cupei Romaniei și a Superligii pe echipe, ambele evenimente fiind rezervate seniorilor. Competițiile, organizate de Federația Romana de specialitate, vor avea loc in Sala Sporturilor și vor cuprinde intreceri…

- Baza sportiva Anena din Aninoasa a gazduit la inceputul acestei luni, 1 – 2 iulie, Cupa Romaniei la tir cu arcul, la care au participat circa 60 de arcasi reprezentand peste 15 de cluburi din tara. CS Șoimii de Mureș a participat cu doar doi sportivi avand in vedere perioada competiționala și de pregatire,…

- Finalul saptamanii trecute a fost cu zile pline cu minifotbal la baza One Arena de la Petrești unde cele mai bune patru formații din Vrancea și-au disputat titlul de campioana iar urmatoarele opt din campionat au jucat pentru trofeul Cupei Romaniei. In Final Four, in etapa intai, vineri, Viitorul Campineanca…

- Calificarea celor de la Sepsi OSK in finala Cupei Romaniei inseamna ca una dintre reprezentatele Romaniei in sezonul urmator al Conference League va fi caștigatoarea ultimului act al competiției, unde covasnenii vor da piept cu FC Voluntari. ...

- Jocurile cu numarul 2 contand pentru „sferturile" Ligii Naționale de baschet masculin sunt programate vineri, 6 mai: Dinamo București – CSM Oradea (de la ora 17:30, scor general 0-1), SCM OHMA Timișoara – CSO Voluntari (de la ora 18:00, scor general 0-1), CSU Sibiu – U-Banca Transilvania Cluj-Napoca…