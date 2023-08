CSM Târgu Mureș, eșec în primul meci de futsal al sezonului Echipa de futsal CSM Targu Mureș a debutat in nou, sezon al Ligii I cu o infrangere in fața medaliatei cu bronz din sezonul trecut, CFR 1933 Timișoara, cu scorul de 0-3 (0-0). „Pana la pauza ne-am ținut foarte bine impotriva unei echipe puternice, cu mai mulți brazilieni in lot. Dupa pauza am primit doua goluri, iar al treilea cu doar 30 de secunde inainte de final", se precizeaza pe pagina de... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Sportiv Municipal (CSM) Targu Mureș pune in vanzare abonamente la meciurile pe care le va organiza in cadrul Ligii Naționale atat la baschet masculin, cat și la baschet feminin, precum și in Liga I la Futsal, pentru sezonul 2023-2024. Abonamentele se pot procura in doua etape. In prima etapa,…

- Conducerea Clubului Sportiv Municipal (CSM) Targu Mureș a anunțat pe pagina oficiala a clubului programul perioadei competiționale. Inainte de primul tur al Cupei Romaniei vor avea loc cateva meciuri amicale, care se vor disputa in perioada 15-17 septembrie la Targu Mureș. In 23 și 24 august echipa…

- Dupa o perioada de selecție in care antrenorul CSM Targu Mureș, Cosmin Gherman, a testat mai mulți jucatori amatori din Targu Mureș și imprejurimi, se contureaza cele doua loturi, atat pentru Liga I, cat și pentru campionatul U19. In Liga I de futsal s-au inscris zece echipe. Competiția va incepe pe…

- Muzeul de Etnografie si Arta Populara din Targu Mures, care funcționeaza in Palatul Toldalagi, gazduiește zilele acestea colectia etnografica compusa din cele mai „fastuoase" porturi populare din țara noastra, a declarat pentru Agerpres Marius Matei, muzeograf-etnograf la Muzeul Satele Banatene din…

- Joi, 15 iunie, a avut loc o conferința de presa la Clubul Sportiv Municipal (CSM) Targu Mureș, in care s-a vorbit despre echipa masculina de futsal a clubului care a promovat in Liga I și care va porni la drum cu un nou staff. In ceea ce privește sezonul competițional, acesta va incepe la sfarșitul…

- Rapid București, echipa clasata pe locul 5 in sezonul 2022-2023 al Ligii I de fotbal, l-a transferat, in urma cu cateva zile, pe Omar El Sawy, sportiv nascut la Targu Mureș in urma cu 19 ani, unul dintre jucatorii cei mai promițatori ai țarii, component al naționalei Romaniei U19. Jucatorul cu origini…

- Orașul Ungheni a trait sambata, 3 iunie, cel mai important moment din istoria fotbalului local din ultimii 30 de ani. Dupa un sezon excelent, echipa fanion a localitații, CS Unirea Ungheni 2018, s-a calificat in finala pentru promovarea in Liga a II-a la fotbal aducand cu aceasta o raza de speranța…

- Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Mureș au publicat miercuri, 31 mai, pe pagina de Facebook a instituției, o galerie foto de la festivitatea de absolvire a claselor a XII-a de la Colegiul Național "Unirea" din Targu Mureș. Festivitatea a avut loc marți, 30 mai, in incinta Salii Sporturilor…