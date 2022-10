Stiri pe aceeasi tema

- Doar doua zile ne mai despart de prima competiție oficiala a sezonului in voleiul feminin: Supercupa Romaniei. Turneul Final Four se va disputa la Mioveni, in zilele de 22 și 23 octombrie, informeaza Federatia Romana de Volei. Semifinalele se vor disputa sambata, 22 octombrie, dupa urmatorul program:…

- Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; din Constanta gazduieste astazi, de la ora 18.00, meciul dintre echipele masculine de volei Dinamo si Arcada Galati, contand pentru Supercupa Romaniei. Finala competitiei este transmisa in direct la TVR3. In prima semifinala, Dinamo a invins cu scorul de 3 0 Steaua.Detinatoarea…

