CSM TÂRGOVIȘTE, DEZLĂNȚUITĂ PE TERENUL LUI DINAMO Etapa a 15-a a Diviziei A1 la volei feminin a fost marcata de victoria foarte clara obținuta de CSM Targoviște pe terenul ocupantei locului secund, Dinamo, și de coșmarul trait pe drumul spre Bacau de jucatoarele de la CSO Voluntari din cauza caderilor de zapada. La București, duminica, Dinamo, ocupanta locului secund, a primit vizita [...] Articolul CSM TARGOVIȘTE, DEZLANȚUITA PE TERENUL LUI DINAMO a aparut prima data pe Ziarul Dambovita - . Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

Sursa articol si foto: ziardambovita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a 13-a a Diviziei A1 la volei feminin a avut parte de un meci spectacol si de alte patru partide in care favoritele s-au impus in trei seturi. CSM Lugoj și CSO Voluntari au oferit un nou meci excepțional, la fel cum s-a intamplat și in tur. Și atunci, și acum, echipa oaspete a [...] Articolul…

- Ultima etapa a turului Diviziei A1 la volei feminin a programat miercuri trei meciuri, ultimele ale acestui tur. Toate s-au incheiat cu victoriile echipelor vizitatoare. In partida televizata a rundei, CSM Volei Alba Blaj a invins cu scorul de 3-1 pe Rapid la capatul unui meci pe care l-a dominat aproape…

- Grupa A – 6 decembrieSepsi – FC Voluntari (19.00)Petrolul – FCU Craiova (19.00)Unirea Slobozia – Dinamo (19.00/Buzau) Clasament1.Sepsi 2 2 0 0 6-4 62.Craiova 2 1 1 0 1-0 43.Voluntari 2 1 0 1 1-1 34.Dinamo 2 0 1 1 2-3 15.Slobozia 2 0 1 1 0-1 16.Petrolul 2 0 1 1 1-3 1 Grupa [...] Articolul CHINDIA JOACA…

- Etapa a șasea a Diviziei A1 la volei feminin a inceput inca de vineri, cu o victorie clara a formației CSM Targoviște, la Cluj-Napoca. CSM Targoviște nu a avut nici o emoție in deplasarea de la Cluj-Napoca. Oaspetele s-au impus cu scorul de 3-0, dupa un meci in care Iuna Zadorojnai și Adriana Matei…

- Etapa a cincea a Diviziei A1 la volei feminin a fost una a echipelor oaspete, toate meciurile fiind caștigate de formațiile vizitatoare. Cea mai echilibrata partida a fost chiar debry-ul dintre Dinamo și Rapid. Disputata in sala Dinamo, intalnirea a fost una cu multe schimbari de situație pe tabela:…

- Partidele vor fi transmise in direct de DIGI SPORT, PRIMA SPORT și ORANGE SPORT. Vineri, 2 decembrie Ora 15.30 UTA Arad – Sepsi OSK Sf. Gheorghe Ora 19.00 FC Petrolul Ploiești – FC Universitatea Cluj Sambata, 3 decembrie Ora 15.30 FC Voluntari – AFC Hermannstadt Ora 19.00 Universitatea Craiova –…

- Divizia A1 (f): Rezultatele etapei a patra a campionatului 2022/ 2023Sambata, 12 noiembrie CSM Targoviște – Dinamo 2-3 (26-28, 23-25, 25-23, 25-23, 12-15) CSO Voluntari – CSM Știința Bacau 3-1 (25-27, 25-10, 25-18, 25-9) CSM București – SCMU Craiova 3-2 (14-25, 27-25, 24-26, 26-24, 15-10) CSM Volei…

- Rezultatele primei etape a Diviziei A1 (f) Sambata, 29.10.2022 SCMU Craiova – CSM Targoviște 1-3 (12-25, 25-23, 21-25, 27-29) CSM București – U NTT Data Cluj 3-1 (24-26, 25-13, 25-17, 25-20) CSM Știința Bacau – FC Argeș 0-3 (23-25, 30-32, 23-25) CSM Lugoj – Rapid 2-3 (25-18, 15-25, 15-25, 25-23, […]…