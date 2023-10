Stiri pe aceeasi tema

- Tinerii au fost informați asupra drepturilor pe care le au cand vor pași in viața independenta. Evenimentul a fost gazduit de Centrul internațional de conferințe al Universitații Valahia din Targoviște – Corpul K, la care au participat 145 de tineri și Simona Oproiu – Director General Autoritatea Naționala…

- Cel de-al treilea eșalon fotbalistic debuteaza cu un nou sezon competițional in acest weekend, cu 20 echipe aliniate la linia de start!Acestea au fost imparțite in 4 serii a cate 5 echipe, meciurile urmand a se disputa in sistem tur-retur de doua ori (2 tururi, 2 retururi), rezultand un total de 16…

- Sorana Cirstea (33 de ani) și-a egalat cea mai buna performanța obținuta in turneele de mare șlem, in ediția 2023 a Openului American. Jucatoarea din țara noastra le-a eliminat pe Elena Rybakina (4 WTA) și Belinda Bencic (13 WTA), semnand un parcurs memorabil, in care a cedat un singur set, in primele…

- Jucatoarea franceza de tenis Caroline Garcia, principala favorita, s-a calificat, marti, in sferturile de finala ale turneului WTA 250 de la Cleveland (Ohio), dotat cu premii totale de 271.363 dolari, dupa ce a dispus de Peyton Stearns cu 7-6 (7/4), 6-3, potrivit Agerpres.Garcia, care a reusit 10…

- Naționala Romaniei ne-a oferit un nou thriller in grupa B, la Campionatul European din Italia. La Torino, echipa pregatita de Guillermo Naranjo Hernandez a trecut cu 3-2 de Bosnia Herțegovina la capatul unei intalniri extrem de tensionate. Ambele formații aveau nevoie de succes pentru a-și aconta ieșirea…

- Romania obține primul succes la Euro 2023, 3-1 cu Croația, dupa o seara fabuloasa pentru fetele noastre, un joc sclipitor pe alocuri, in fața unei echipe mai bine cotate. Romancele au intrat extrem de motivate pe teren și cu lecțiile bine facute. Antrenorul Guillermo Naranjo Hernandez și secunzii sai…

- Italia-Romania 3-0. Pierdem intalnirea de deschidere la Euro 2023, in fața campioanei continentale Italia. Un meci pentru istorie, primul jucat in aer liber la un turneu final continental. Pe Arena di Verona, intr-o atmosfera de vis, fetele noastre au contribuit din plin la spectacol. 8.100 de fani…

- Naționala Romaniei s-a reunit pe 11 iulie, la Blaj, și de astazi va incepe antrenamentele in noua Sala Polivalenta. Antrenorul Guillermo Naranjo Hernandez a convocat 17 jucatoare pentru aceasta acțiune, urmand sa joace pana la Campionatul European șase partide de verificare. Declarațiile selecționerului…