Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: Volei Alba Blaj – CS Medgidia 3-1, la ulima apariție a sezonului in Sala „Timotei Cipariu” Volei Alba Blaj a trecut de CS Medgidia, scor 3-1 (25-13, 25-18, 19-25, 25-17), in ultimul meci din acest sezon disputat in Sala „Timotei Cipariu”. Echipa din „Mica Roma” pierduse ieri derby-ul pentru titlu…

- Primele trei clasate s-au impus pe linie in meciurile desfasurate duminica, in turneul al saselea al Diviziei A1 la volei feminin, in finalul sezonului regulat. CSM Targoviste, CSM Volei Alba Blaj, CS Dinamo si CS Medgidia vor evolua in play-off. Liderul CSM Targoviste a dispus de CS Medgidia cu scorul…

- Primele trei clasate s-au impus pe linie in meciurile desfasurate duminica, in turneul al saselea al Diviziei A1 la volei feminin, in finalul sezonului regulat, potrivit Agerpres. CSM Targoviste, CSM Volei Alba Blaj, CS Dinamo si CS Medgidia vor evolua in play-off. Liderul CSM Targoviste a dispus…

- Rezultate din Turneele 4 si 5 ale returului: Grupele 1 si 3 (s-a jucat la Targu Mures): Sambata 20 martie 2021CSM Targoviste – CSM Volei Alba Blaj 3:2 (25:15, 19:25, 25:18, 19:25, 15:10)CS Medgidia – CSU Belor Galati 3:0 (25:20, 25:21, 27:25)Duminica 21 martie 2021ora 14.00: CSM Volei Alba Blaj […]…

- Divizia A1 (f): Rezultatele turneului 9 al campionatului 2020/ 2021Grupa 1 (Voluntari)Sambata, 6 martie CSO Voluntari 2005 – CSM Lugoj 3-2 (15-25, 24-26, 25-19, 25-22, 15-10) Duminica, 7 martieCSM Lugoj – CS Medgidia 2-3(14-25, 27-25, 21-25, 25-14, 11-15)Luni, 8 martie CSO Voluntari 2005 – CS Medgidia…

- Detinatorii drepturilor tv si Liga Profesionista de Fotbal desemneaza la finalul fiecarui meci cel mai bun jucator.Iata care au fost fotbalistii evidentia si in partidele etapei a 25-a: Dinamo – Viitorul Constanta 0 – 5, Joalisson Santos Oliveira (Viitorul). Gaz Metan Medias – UTA Arad 1 – 2, Liviu…

- Volei Alba Blaj si-a pastrat trofeul Cupei Romaniei la volei feminin.In finala disputata duminica, la Cluj-Napoca, Volei Alba Blaj a invins cu scorul de 3-0 (25-13, 25-22, 25-19) pe Dinamo, la capatul unui joc controlat de la un capat la la celalalt.Bojana Milenkovic, cu 17 puncte, a fost cea mai […]…

- PORTARCatalin Cabuz (Viitorul / 24 de ani) – A facut o partida mare pe stadionul Marin Anastasovici, ajutandu-si echipa sa plece cu un punct.FUNDASIDeian Sorescu (Dinamo / 23 de ani) – A marcat golul victoriei si a tras echipa dupa el la Arad. Denis Harut (FC Botosani / 21 de […] Articolul NICIUN JUCATOR…