Stiri pe aceeasi tema

- CSM Volei Alba Blaj s-a calificat in finala Cupei CEV la volei feminin dupa ce a invins-o pe CSM Targoviste, cu scorul de 3-1 (25-21, 25-23, 19-25, 25-20), joi seara, la Targu Mures, in mansa secunda a semifinalelor.Dupa 3-0 in prima mansa, campioana Romaniei a avut nevoie de o ora si 48 de minute…

- Principalul favorit Carlos Alcaraz l-a invins sambata pe italianul Jannik Sinner și va juca duminica finala de la Indian Wells cu rusul Daniil Medvedev.Potrivit Reuters, spaniolul l-a invins sambata pe Jannik Sinner cu 7-6(4) 6-3, intr-o revanșa a meciului lor palpitant din sferturile de finala de…

- Vicecampioana CSM Targoviste a invins sambata, pe teren propriu, campioana Volei Alba Blaj, inaintea duelului direct din semifinala CEV Cup. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Vicecampioana Romaniei la volei feminin CSM Targoviste a invins joi, in deplasare, formatia elena Olympiakos Pireu, scor 3-1, in mansa retur din sferturile CEV Cup si s-a calificat in semifinale. In penultimul act se va duela cu campioana Romaniei, Volei Alba Blaj. Fii la curent cu cele mai…

- CSM Lugoj, detinatoarea Supercupei Romaniei, a invins-o pe CS Dinamo Bucuresti cu scorul de 3-0 (25-23, 25-15, 25-22), sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 20-a a Diviziei A1 la volei feminin, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Vicecampioana CSM Targoviste a invins-o cu emotii pe CSO Voluntari 2005 cu scorul de 3-2 (19-25, 25-16, 21-25, 25-22, 15-10), sambata, pe teren propriu, intr-o partida din etapa a 19-a a Diviziei A1 la volei feminin, potrivit news.ro.Echipa antrenata de Giovanni Caprara a fost condusa cu 2-1, dar a…

- Vicecampioana CSM Targoviste a invins-o cu emotii pe CSO Voluntari 2005 cu scorul de 3-2 (19-25, 25-16, 21-25, 25-22, 15-10), sambata, pe teren propriu, intr-o partida din etapa a 19-a a Diviziei A1 la volei feminin, potrivit Agerpres.Echipa antrenata de Giovanni Caprara a fost condusa cu 2-1, dar a…

- Selectionata Ungariei s-a calificat in sferturile de finala ale Campionatul Mondial de handbal masculin din Polonia si Suedia, dupa ce a invins echipa Insulelor Capului Verde cu 42-30, duminica, la Goteborg, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…