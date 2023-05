Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) critica proiectul privind pensiile de serviciu aflat in dezbatere in Parlament, sustinand ca o crestere "intempestiva" a varstei de pensionare pentru judecatori si procurori ar putea determina iesirea la pensie pana la sfarsitul anului 2025 a peste 1.500 de…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anunțat, luni, dupa discuțiile pe care le-a avut la Bruxelles cu reprezentanții Comisiei Europene, varsta de pensionare va crește treptat pentru toți romanii pana la 65 de ani. Budai a mai anunțat ca drepturile de pensii vor fi calculate prin creșterea treptata a perioadei…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat lista judecatorilor care au depus cereri pentru a participa la concursul pentru suplinirea, prin transfer temporar, a funcției de judecator la Curtea Suprema de Justiție (CSJ). In total, in lista sunt 14 magistrați, iar majoritatea activeaza in municipiul…

- Consiliul Superior al Magistraturii a publicat, pentru consultari publice, Regulamentului cu privire la modul de organizare și desfașurare a concursului pentru numirea in funcția de judecator la Curtea Suprema de Justiție. Documentul a fost elaborat ca urmare a promovarii, de catre Parlament, a noii…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat saptamana trecuta, „decretele de numire in funcția de judecator sau procuror a candidaților admiși la concursul de admitere in magistratura organizat de Consiliul Superior al Magistraturii, prin intermediul Institutului Național al Magistraturii, in perioada…

- Alegerea unui nou Consiliu Superior al Magistraturii in cel mult 30 de zile este o idee plauzibila. Președintele Comisiei Juridice, Numiri și Imunitați din Parlament, Olesea Stamate, a explicat cum ar putea fi asta posibil.

- Comisia Pre-Vetting a incheiat etapa audierilor publice ale candidaților non-judecatori la funcții in Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Din cei 12 candidați cu experiența profesionala in domeniul dreptului sau in alt domeniu relevant, propuși de Parlament, la audieri au participat șapte candidați,…

- Manifestatii, greve prelungite, intersecții ocupate, spectacole anulate – sindicatele din Franța vor incerca marti sa „paralizeze tara”, cu cateva zile inainte de adoptarea, probabila, in Parlament a unei reforme controversate a sistemului de pensionare. „Impreuna, in 7 martie, sa paralizam Franța!”,…