CSA Steaua Bucuresti a realizat scorul zilei in etapa a treia a Ligii Nationale de rugby, 97-3 in deplasare cu CS Navodari, potrivit Agerpres.

CS Municipal Satu Mare, vicecampioana ultimelor sezoane, a invins-o pe Academia Phoenix CSU Simona Halep Constanta, cu scorul de 65-52 (24-23, 14-13, 17-5, 10-11), marti, in primul meci din finala mica a Ligii Nationale de baschet feminin.

Gent a castigat Cupa Belgiei la fotbal dupa ce a invins-o pe Anderlecht (0-0, 4-3 la capatul loviturilor de departajare) in finala disputata luni la Bruxelles, transmite AFP.

CS Dinamo Bucuresti mai are nevoie de un singur punct pentru a castigat al 18-lea sau titlu de campioana a Romaniei, dupa ce a invins-o pe ACS HC Buzau 2012 cu scorul de 32-20 (16-10), sambata, pe teren propriu, in etapa a 23-a a Ligii Nationale de handbal masculin, potrivit Agerpres.Dinamo a reusit…

Campioana CSM Bucuresti a invins-o fara probleme pe SCM Craiova, cu scorul de 30-22 (19-8), vineri seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a 20-a a Ligii Nationale de handbal feminin, potrivit Agerpres.

ACS U-Banca Transilvania Cluj-Napoca, campioana en titre, a fost invinsa de CSO Voluntari cu scorul de 84-81 (12-16, 23-20, 28-20, 21-25), in Sala ''Gabriela Szabo'', intr-un meci restant din etapa a patra a Ligii Nationale de baschet masculin.

Campioana ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe a invins-o pe vicecampioana CS Municipal Satu Mare cu scorul de 88-66 (18-24, 20-16, 25-11, 25-9), miercuri, pe teren propriu, intr-un mec din etapa a 15-a a Ligii Nationale de baschet feminin.

Campioana en-titre la handbal feminin, CSM Bucuresti, a invins sambata, pe teren propriu, formatia SCM Ramnicu Valcea, scor 32-19 (13-10), in meci contand pentru etapa a 17-a a Ligii Nationale, potrivit news.ro.