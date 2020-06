Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat, joi, sa sesizeze Inspectia Judiciara in vederea efectuarii unui control la instante si Parchete referitor la solutionarea cauzelor privind infractiunile sexuale cu minori. "Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat sesizarea Inspectiei Judiciare in vederea efectuarii unui control tematic la instante si Parchete referitor la modul de investigare si solutionare a cauzelor privind infractiuni la viata sexuala cu victime minore, aflate pe rolul acestora in perioada 01.02.2014 la zi, obiectivele controlului avand in vedere practica…