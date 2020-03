Stiri pe aceeasi tema

- ORDONANȚA MILITARA3 din 24.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19Avand in vedere dispozițiile art. 24 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu și regimul starii de urgența, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 22 din 21…

- Un articol semnat de Andreea Plaian, Avocat Iordachescu & Asociații Dupa mai bine de 20 de ani, Romania se afla in situația de a decreta starea de urgența, astfel ca in data de 16.03.2020, președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea starii de urgența…

- Ministrul Afacerilor Interne Ion Marcel Vela a anuntat noi masuri in contextul starii de urgenta. Activitatea cabinetelor de medicina stomatologica se suspenda de duminica de la ora 22:00, fiind permise doar interventiile de urgenta. Activitatea mall-urilor se suspenda, cu exceptia…

- ORDONANȚA MILITARA din 21.03.2020 – privind masuri de prevenire a raspandire a COVID-19 Avand in vedere dispozițiile art.24 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr.1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgența, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.22 din 21…

- Hotararea care reglementeaza acordarea banilor pentru indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor apare in OUG 30/2020, care a intrat de astazi in vigoare. Cererile, declaratiile si documentele doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de asistenta sociala acordate din bugetul de stat prin bugetul…

- Sectia Penala: a) Cauze in prima instanta: cauzele in care au fost dispuse masuri preventive, cauzele in care urgenta se justifica prin scopul instituirii starii de urgenta la nivel national, cauze privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, cauze ce cuprind masuri de protectie…

- Judecatoria Satu Mare este abilitata sa aduca la cunostinta opiniei publice si mass-media lista cauzelor de urgenta deosebita, cu privire la care activitatea de judecata continua si pe durata starii de urgenta, in conformitate cu prevederile Decretului nr. 195/2020 din 16.03.2020 al Presedintelui Romaniei,…

- Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) a transmis, luni seara, precizari cu privire la realizarea achizitiilor prevazute in Decretul presedintelui Romaniei privind instituirea starii de urgenta, potrivit news.ro.ANAP a transmis, luni seara, ca, avand in vedere regulile generale…