Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii se va reuni miercuri, 18 decembrie, de la ora 11.30, pentru alegerea presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, dupa ce marti, 10 decembrie, votul a fost anulat. Blocajul de marti a fost din cauza inregistrarii a noua voturi "pentru", noua voturi…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a respins cererea judecatorului constitutional Gheorghe Stan de rezervare a unui post la Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie (SIIJ). "Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat respingerea cererii domnului Stan…

- CSM a amanat alegerea unui nou presedinte Foto arhiva Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a amânat alegerea unui nou presedinte al CSM. Decizia a fost luata marti, dupa ce la votul pentru desemnarea Nicoletei Margareta Tînt în functia de presedinte al Consiliului…

- Plenul CSM a decis in sedinta de marti, 10 decembrie, dupa o serie de amanari pe aceasta tema, sa ii refuze judecatorului constitutional Gheorghe Stan un drept prevazut de lege. Mai exact, cu majoritate de voturi, CSM a decis sa refuze rezervarea unui loc la SIIJ pentru fostul procuror."Plenul…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a amanat, marti, alegerea unui nou presedinte al CSM. Surse din CSM au precizat, pentru AGERPRES, ca decizia de amanare a fost luata dupa ce la votul pentru desemnarea Nicoletei Margareta Tint in functia de presedintele al Consiliului a iesit de doua ori…

- Sectia pentru judecatori a CSM a desemnat in sedinta de marti, 10 decembrie, candidatul pentru functia de presedinte al Consiliului in anul 2020, in persoana judecatoarei Nicoleta-Margareta Tint.Propunerea Sectiei pentru judecatori urmeaza sa fie supusa votului Plenului CSM, in sedinta de…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a desemnat in sedinta de marti candidatul pentru functia de vicepresedinte al Consiliului pentru anul 2020, in persoana procurorului Tatiana Toader.Prim-procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, Tatiana Toader…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) are, din nou, marți, pe ordinea de zi, cererea lui Gheorghe Stan de a i se rezerva un post de procuror la Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie pana la incetarea mandatului de judecator la Curtea Constitutionala a Romaniei, conform…