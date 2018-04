CSM, sah mat la Augustin Lazar!

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectia Judiciara a transmis, miercuri dupa-amiaza, faptul ca forul “a exercitat actiunea disciplinara” fata de sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Sunt doua aspecte avute in vedere de catre reprezentantii Inspectiei Judiciare, insa decizia o vor lua reprezentantii Consiliului Superior al Magistraturii,…

- Procurorul sef al DNA Laura Codruta Kovesi a fost audiata miercuri in cadrul Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii, audiere avand loc ca urmare a raportului de control a Inspectiei Judiciare efectuat luna ianuarie. Audierea a durat doar 30 de minute.

- Revocarea din DNA a procurorului Mihaiela Moraru Iorga continua sa fie unul dintre subiectele principale din justiție, modul in care procurorul a fost obligata sa iasa din instituția anticorupție fiind unul controversat. Chiar daca fundamentul a fost un raport, conținutul acestuia și ordinele care l-au…

- Reactionand pe marginea aparitiei in spatiul public a inregistrarilor si a dezvaluirilor difuzate de mai multe televiziuni de stiri, vizand procurori ai DNA, Augustin Lazar cere o pozitie publica din partea Consiliului Superior al Magistraturii. Si transmite ca “dezavueaza campania desfasurata impotriva…

- Lazar, dupa scandalul DNA: Nu functionarea defectuoasa a justitiei e problema, ci tentativa de stopare a luptei anticoruptie Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, transmite, intr-un mesaj, ca dezavueaza campania desfasurata impotriva institutiilor justitiei, in mod deosebit a Ministerului…

- Procurorul general Augustin Lazar solicita conducerii Consiliului Superior al Magistraturii sa adopte o pozitie publica in apararea sistemului judiciar in fata "campaniei impotriva institutiilor justitiei (...) de persoane aflate in proceduri judiciare in curs, unele condamnate definitiv". AGERPRES/(A-autor:…

- Procurorul Mircea Negulescu, in cazul caruia Inspectia Judiciara a deschis trei dosare disciplinare, a fost exclus din magistratura, conform deciziei de marti a Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii. In 23 ianuarie, Sectia pentru procurori in materie…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, joi, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca este convins ca judecatorii constituționali vor da o decizie ”istorica” si ”inteleapta” in cazul modificarilor aduse Legilor justitiei. “Ministerul Public, in continuare, este…