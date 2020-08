CSM Rm. Sarat revine in Liga a 3-a

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul de Urgenta al Federatiei Romane de Fotbal a pastrat programarea meciurilor de baraj pentru mentinerea/promovarea in Liga I la 9 si 12 august, avand in vedere ca 7 din cele 8 echipe din play-out-ul Ligii I s-au aratat de acord cu aceste date. "Comitetul de Urgenta ia act de opinia exprimata…

- BUCURESTI. Ca urmare a schimbarilor aparute in sistemul competitional la nivel de Liga 2 si Liga 3, precum și la nivelul intregii activitati a FRF, din cauza pandemiei COVID-19, Comitetul de Urgenta al Federatiei Romane de Fotbal a aprobat o serie de modificari ale termenelor prevazute in cuprinsul…

- Ca urmare a schimbarilor aparute in sistemul competitional la nivel de Liga 2 si Liga 3, precum și la nivelul intregii activitati a FRF, din cauza pandemiei COVID-19, Comitetul de Urgenta al Federației Romane de Fotbal a aprobat urmatoarele modificari ale termenelor prevazute in cuprinsul Regulamentului…

- Comitetul de Urgența al Federației Romane de Fotbal a stabilit detaliile organizarii meciurilor de baraj in urma carora vor fi stabilite echipele care promoveaza din Liga a 4-a in Liga a 3-a. Federalii au decis ca partidele sa aiba loc la inceputul lunii viitoare, in zilele de 1, 5 și 9, toate de la…

- Comitetul de Urgenta al Federatiei Romane de Fotbal a aprobat, vineri, calendarul competitional pentru incheierea sezonului 2019-2020 la Liga I, Liga a II-a si Cupa Romaniei, informeaza site-ul oficial al FRF. Luand in considerare faptul ca UEFA a acceptat solicitarea FRF de a prelungi termenul pentru…

- Comitetul de Urgența al Federatiei Romane de Fotbal a aprobat calendarul competițional pentru incheierea sezonul 2019/2020 la Liga 1, Liga 2 și Cupa Romaniei.Luand in considerare faptul ca UEFA a acceptat solicitarea FRF de a prelungi termenul pentru comunicarea echipelor participante in competițiile…

- Comitetul de Urgenta al Federatiei Romane de Fotbal a aprobat, vineri, calendarul competitional pentru incheierea sezonului 2019-2020 la Liga I, Liga a II-a si Cupa Romaniei, informeaza site-ul oficial al FRF. "Avand in vedere Ordinul nr. 601/971/2020 emis de Ministerul Tineretului si…

- Consiliul Director al Federatiei Romane de Baschet a constatat imposibilitatea continuarii Ligii Nationale din cauza pandemiei de Covid-19 si a dispus cu unanimitate de voturi incetarea sezonului 2019-2020 cu clasamentele in vigoare la data suspendarii competitiilor de catre Comitetul pentru Situatii…