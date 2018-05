Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis anunța saptamana aceasta decizia privind revocarea Laurei Codruța Kovesi. Președintele Romaniei urmeaza sa faca anunțul la inceputul acestei saptamani. In urma cu mai bine de doua luni, ministrul Justiției a inițiat procedura de revocare din funcție a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. …

- Presedintele Comisiei de control parlamentar al SRI, Claudiu Manda, a declarat joi seara ca una dintre discutiile viitoare din cadrul Comisiei va fi legata de afirmatiile lui Sebastian Ghita, potrivit carora acesta i-ar fi dat fostului prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, suma de 7.000 de euro pentru…

- Klaus Iohannis a declarat, la sfarsitul lunii martie, la Bruxelles, ca decizia privind propunerea de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, o va lua dupa Pasti si ca o va explica printr-o declaratie publica. Presedintele a spus ca va tine cont de argumentele si documentele prezentate si de o…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a respins, marti, o cerere de aparare a sistemului judiciar in ansamblul sau formulata de procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, cu privire la modul in care au fost reflectate in presa informatii referitoare la dosarul "Tel Drum". Potrivit ordinii…

- "Nu am planuit aceasta fuga sau plecare. Poate ca Parchetul General va verifica daca doamna Kovesi ii coordona pe Onea si pe Negulescu sau doar ii foloseau numele. Intr-o zi sunt curios, cand o sa ma intalnesc cu prietena mea, Codruta, s-o intreb daca intr-adevar a complotat, a gandit impreuna cu…

- Consiliul Superior al Magistraturii a dat aviz negativ cererii ministrului Justiției, Tudorel Toader, de revocare din funcție a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, solicita demisia ministrului Justiției, dupa aceasta infrangere din plenul CSM.Citește…

- Bilantul de activitate pe 2017 al DNA va fi prezentat miercuri, la o zi dupa ce procurorul sef al DNA Laura Codruta Kovesi va fi audiata la Sectia pentru procurori a CSM in legatura cu cererea de revocare a sa formulata de ministrul Justitiei. “Va informam ca in ziua de miercuri, 28 februarie 2018,…

- Procurorul Paul Silviu Dumitriu, actualul adjunct al Sectiei a II-a din cadrul DNA, fost consilier al ex-ministrului Monica Macovei, a trimis un comunict de presa in care sustine ca 135 de colegi de-ai sai cer Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) sa le apere reputatia si independenta, dupa evenimentele…