CSM Reșița n-a avut milă de Viitorul Pandurii 2 REȘIȚA – Trupa lui Alexa defileaza in Liga 3! CSM Reșița s-a impus vineri, 26 noiembrie, cu scorul de 8-0, in confruntarea din deplasare cu Viitorul Pandurii Targu Jiu 2. Rosso-nerii au inscris prin Mediop (3), Draghiceanu (2), Munteanu, Vasluian și Cristodulo! „A fost un meci pe care noi singur ni l-am facut ușor. Fața de alte jocuri, am ratat mult mai puțin, am avut atitudine și am fost foarte determinați. Am inchis jocul repede și ma bucura foarte mult evoluția jucatorilor, care au avut o evoluție consistenta. S-a jucat pe un teren greu, Viitorul 2 a avut in componența aceiași jucatori care… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

