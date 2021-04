Stiri pe aceeasi tema

- Unirea Slobozia a stat in etapa de sambata, 17 aprilie a.c., dupa ce remizase, in «intermediara», la Buzau. Cu Gloria, jucatorii lui Adi Mihalcea au repetat istoria din jocul contra Chiajnei: au controlat meciul, au avut cele mai mari ocazii, dar s-au mulțumit, la final, cu un singur punct. Acest punct…

- Viitorul Pandurii Targu Jiu are, din nou, treaba la mijlocul acestei saptamani. Gorjenii intalnesc miercuri, de la ora 17.00, pe stadionul „Municipal“, pe Petrolul Ploiesti. Partida este restanta din etapa a 3-a din Grupa B a play-out-lui Ligii 2. Meciul ar fi trebuit sa se dispute in urma cu o saptamana,…

- Echipa ​Petrolul Ploiești a fost învinsa, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de Concordia Chiajna, în etapa a II-a a play-out-ului Ligii a II-a, Grupa B.A marcat: Lucian Ion '31.Vajushi (Petrolul) a ratat un penalti, în minutul 6, informeaza News.ro.Petrolul…

- Programul meciurilor din etapa a 2-a a play-off-ului si play-out-ului Ligii 2 : Play-off: Sambata, 10 aprilie – ora 11.30: CS Mioveni – Csikszereda Miercurea Ciuc, ora 14.00: FCU Craiova – ASU Poli Timișoara.Duminica, 11 aprilie – ora 19.00: FC Rapid – Dunarea Calarasi. Clasament: 1. Rapid 36 puncte…

- REȘIȚA – CSM Reșița va juca sambata, 10 aprilie, de la ora 11:00, in deplasare, cu Aerostar Bacau, in etapa a II-a a play-out-ului Ligii 2. Jocul este extrem de important pentru elevii lui Adrian Falub, avand in vedere faptul ca Aerostar este o formație care, cel mai probabil, va juca in sezonul viitor…

- FCU Craiova deschide runda 1 din play-off-ul Ligii 2 . Elevii lui Eugen Trica intalnesc astazi, de la ora 19.00, in deplasare, pe CS Mioveni. Disputa de pe stadionul „Orasenesc” va fi arbitrata de Florin Andrei (Targu Mures). Acesta va fi ajutat de asistentii Imre-Laszlo Bucsi (Sfantu Gheorghe), respectiv…

- Formatia Universitatea Cluj a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa FC U Craiova 1948, intr-un meci din etapa a XIX-a a Ligii a 2-a. Golul a fost marcat de Alex Pop, in minutul 70. Partidele Metaloglobus – Gloria Buzau, Pandurii Lignitul Targu Jiu – ASU Politehnica…

- Vremea le-a dat mari batai de cap celor la CSM Slatina. Ninsorile abundente de vineri noapte și sambata dimineața au condus la intreruperea meciului cu CS Mioveni in minutul 16. Timp de o ora, organizatorii au depus mari eforturi pentru degajarea zapezii, dar condițiile de pe stadionul „Municipal“ au…