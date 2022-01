CSM Reșița a început seria amicalelor cu o victorie categorică REȘIȚA – CSM Reșița s-a impus duminica, 30 ianuarie, cu scorul de 4-0, in primul amical al iernii, cel cu Phoenix Buziaș, formație de pe locul secund din Liga a IV-a din Timiș! Pentru echipa lui Dan Alexa au marcat Vasluian, Draghiceanu, Mediop și Aboubacar, iar pentru rosso-neri urmeaza amicalul de acasa cu Politehnica Timișoara, de pe data de 5 februarie. „Acest amical a fost primul al nostru și m-a interesat foarte mult ca sa inchidem cele doua saptamani de pregatire cu un meci. Am incercat sa le dau minute jucatorilor și din pacate, avem accidentari. Ardei și cu Cristea nu au putut evolua… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

