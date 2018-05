Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Salma Hayek are o propunere controversata pentru actori: sa renunte la o parte din banii pentru roluri in favoarea colegelor de platou. Ea este una dintre cele mai mari sustinatoare ale miscarii Me Too. Iar Naomi Campbell a organizat la Cannes o prezentare de moda tot in sprijinul acestei campanii.

- Un episod din relatia tensionata dintre presedinte si PSD s-a consumat in saptamana dinaintea minivacantei de 1 mai. Subiectul este delicat. Premierul Dancila si presedintele PSD Liviu Dragnea au facut o vizita in Israel. Scopul vizitei pare sa fie legat de mutarea ambasadei din Tel Aviv la Ierusalim.…

- Sistemul bancar din Romania este, din nou, luat cu asalt de o serie de initiative legislative care au drept scop declarat protectia consumatorilor de servicii financiare fata de eventuale abuzuri ale bancilor. Reprezentantii bancilor spun, insa, ca in forma lor actuala, initiativele vor genera o…

- Fracțiunile de opoziție au cerut astazi audierea ministrul de Externe, Tudor Ulianovschi, pe marginea raportului emis de Consiliul miniștrilor de externe ai UE privind situației din Republica Moldova, noteaza Noi.md. Propunere a fost inaintata de fracțiunea PLDM și susținuta de socialiști, comuniști…

- Proiectul privind Legea pensiilor este finalizat, dar se va lucra la legislatia subsecventa, iar in acest moment se fac simulari pe 3 formule de calcul pentru a vedea care este mai avantajoasa, a declarat luni ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. "Proiectul de lege este finalizat, dar facem simulări…

- Proiectul de lege care prevede ca persoanele care fac evaziune fiscala, in prezent pasibili de condamnario la inchisoare intre 2 și 15 ani, ar urma sa scape de executarea pedepsei daca achita integral prejudiciul sau iși iau angajamentul de a acoperi prejudiciul intr-o anumita perioada a primit aviz…

- Reprezentanții organizației au inaintat o petiție catre Ministerul Sanatații, comisiile de Sanatate din Parlament și catre președintele Klaus Iohannis, atragand atenția ca Romania nu are inca date concrete despre creșterea rezistenței la aceste medicamente. In contextul in care foruri internaționale…