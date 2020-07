Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a afectat independenta judecatorilor, a decis Sectia pentru judecatori a CSM. Decizia vine dupa ce, in iunie, Orban a indemnat judecatorii „sa judece cu mai multa atentie”. STIRIPESURSE.RO a scris, imediat dupa declarația premierul, ca se comite un derapaj grav impotriva justiției.Ludovic…

- Premierul Ludovic Orban a declarat marti ca in perioada urmatoare vor fi emise cateva ordine de ministru care sa cuprinda, printre altele, si “obligativitatea noului tip de raportare” privind situatia cazurilor de infectare cu noul coronavirus. “Impreuna cu Ministerul Sanatatii si cu domnul ministru…

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri, la Galati, ca in urmatorii 10 ani Romania va investi peste 40 de miliarde de euro in infrastructura de transport si 25 de miliarde in domeniul energiei, transmite Agerpres. Seful Executivului a vizitat Combinatul Siderurgic Liberty Galati, unde a participat…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marți, ca este un susținator al vaccinarii, iar cei care se opun spun numai ”absurditați” și „aberații” fiind finanțați pentru campaniile pe care le deruleaza. ”Eu sunt un susținator al vaccinului. Ar trebui sa fim și noi mai proactivi, sa derulam campanii in care…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, marți, ca este un susținator al vaccinarii, iar cei care se opun spun numai ”absurditați” și „aberații” fiind finanțați pentru campaniile pe care le deruleaza. ”Eu sunt un susținator al vaccinului. Ar trebui sa fim și noi mai proactivi, sa derulam campanii in care…

- O persoana poate fi tinuta in sectia de politie doar opt ore. Atat au la dispozitie oamenii legii pentru a verifica identitatea celui pe care l-au retinut si pentru a lua masurile legale, propune Ministerul de Interne. In cazuri mai complicate, termenul poate fi prelungit pana la 12 ore, dar nu mai…

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri seara ca Parlamentul a incalcat principiul separației puterilor in stat prin modificarea hotararii privind instituirea starii de alerta. El spune ca, momentan, guvernul nu va ataca in niciun fel hotararea votata in parlament, pentru ca acum este important…

- Incepand de luni, cei care merg in afara localitații sunt obligați sa dețina o declarație pe proprie raspundere in care sa fie precizate motivele deplasarii, iar purtarea maștii este deasemenea obligatorie in spațiile publice inchise. Amenzile pentru aceasta abatere ajung la 2.500 de lei. Premierul…