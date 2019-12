Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis prelungirea cu inca doua luni a delegarii lui Bogdan Licu in functia de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. "Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, dupa suplimentarea ordinii de zi, a hotarat prelungirea delegarii in functia de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a domnului procuror Dimitrie Bogdan Licu, incepand cu data de 27 decembrie, pentru o perioada de doua luni, pana la ocuparea functiei in conditiile legii",…