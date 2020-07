Comisia pentru legislatie si cooperare interinstitutionala din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) apreciaza ca nu se impune un aviz al CSM in legatura cu legea privind carantina si izolarea, intrucat nu intra in sfera proiectelor de acte normative pentru care este necesar avizul Consiliului.

”Comisia a apreciat ca nu se impune exprimarea unui aviz de catre CSM, avand in vedere faptul ca,potrivit jurisprudentei CCR prooiectul de lege privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic nu intra in sfera proiectelor…