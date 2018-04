“CSM poate învinge pe oricine” Jucatoarea echipei CSM Bucuresti, Cristina Neagu, a declarat, ieri, ca nu crede ca echipa Gyor este o „sperietoare" si daca formatia sa va prinde o zi buna o poate invinge in semifinalele Ligii Campionilor. „Am inceput pregatirea imediat dupa cel de-al doilea meci cu Metz. stim toti cine e Gyor, actuala campioana a Europei, joaca din nou acasa cu 10.000 de oameni in spate, insa incercam sa ne pregatim cat putem de bi (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CSM București va intalni pe Gyor ETO, nimeni alta decat campioana en-titre a Europei, cele doua echipe urmand sa fie fața in fața la mijlocul lunii viitoare in semifinalele Ligii Campionilor la handbal feminin. Starul gruparii din Capitala, Cristina Neagu, a prefațat duelul cu puternica gruparea maghiara,…

- Handbalista echipei CSM Bucuresti, Cristina Neagu, a declarat, marti, ca adversara din semifinalele Ligii Campionilor, formatia maghiara Gyori Audi ETO KC, nu mai este "sperietoarea" din sezoanele precedente si ca sansele calificarii in finala sunt egale. "Stim toti cine este Gyor. Actuala…

- Tragerea la sorți i-a scos-o in cale CSM-ului pe Gyor, campioana Europei, cele doua formații urmand sa se dueleze in semifinalele Ligii Campionilor la handbal feminin. Cristina Neagu, jucatoarea campioanei Romaniei, a analizat confruntarea cu formația din Ungaria, fiind de parere ca Gyor nu mai este…

- Jucatoarea echipei CSM Bucuresti, Cristina Neagu, a declarat, marti, ca nu crede ca Gyor este o „sperietoare” si daca formatia sa va prinde o zi buna o poate invinge in semifinalele Ligii Campionilor.„Am inceput pregatirea imediat dupa cel de-al doilea meci cu Metz. Stim toti cine e Gyor,…

- Cristina Neagu, cea mai buna jucatoare a echipei CSM Bucuresti in ”dubla” cu Metz, din cadrul sferturilor de finala ale Ligii Campionilor, a devenit principala favorita la castigarea titlului de golgheter in aceasta competitie. Campioana Romaniie s-a calificat in Final Four dupa ce s-a impus cu…

- Jucatoarea suedeza Isabelle Gullden, conducatoarea de joc a echipei feminine de handbal CSM Bucuresti, se va desparti la vara de campioana Romaniei si va juca la formatia franceza Brest. Coordonatorul de joc al CSM Bucuresti a refuzat prelungirea intelegerii cu clubul din capital pentru urmatoarele…

- * Campioana en-titre a Romaniei a fost invinsa simbata, in deplasare, de formatia rusa Rostov-Don, scor 24 -25 (12-9), in ultimul meci din grupa principala I a Ligii Campionilor. Ambele echipe sunt calificate in sferturi, faza in care CSM va intra de pe locul III iar Rostov-Don de pe pozitia a doua…