CSM Ploieşti, salt important în clasamentul „academiilor de fotbal” Ediția 2021 a proiectului clasificarii academiilor de copii și juniori, cea de-a treia evaluare facuta de Federație, aduna un total de 61 de cluburi participante in competițiile de juniori FRF. La cererea lor sau avand obligativitatea prin participarea in Liga 1, aproape jumatate dintre academii, 27, au intrat in procesul de reevaluare, in timp ce 31 dintre acestea au ales, in baza deciziei luate de FRF in contextul pandemiei, sa iși pastreze punctajul obținut in 2020. Alte 3 academii reprezinta premiere in sistemul de clasificare din acest an. Clasamentul este condus, ca și in 2020, de Farul… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liga Profesionista de Fotbal ( LPF ) a stabilit si anuntat astazi programul rundei inaugurale din sezonul 2021 / 2022. Iata cum arata tabloul primei etape: Joi, 15 iulie:ora 20.30: FC Botosani – FCSB Vineri, 16 iulie:ora 18.30: Sepsi Sf. Gheorghe – Academica Clinceniora 21.30: CFR Cluj – FCU Craiova…

- Ultimul meci al play-off-ului editiei 2020/2021 a Ligii I, Sepsi – FC Botosani, s-a disputat joi, scor 1-0, la o saptamana dupa ce s-a incheiat si play-out-ul. Clasamentul final al play-off-ului: 1. CFR Cluj - 54 de puncte (campioana), 2. FCSB - 45, 3. Universitatea Craiova - 41, 4. Sepsi…

- George Marin Am urmarit cu mare atenție jocul Astrei in finala Cupei Romaniei. Nu pentru ca ar mai fi legata de Ploiești prin altceva decat… terenul de antrenament. Astra de astazi are radacinile in echipa fraților Lazar de la Curtea de Argeș, pentru ca o alta Astra se ”transformase” in Petrolul, in…

- Astra Giurgiu a retrogradat in Liga 2, dupa ce a pierdut, miercuri, in deplasare, scor 0-1, cu FC Viitorul, in ultima etapa din play-out. Formația constanțeana a ajuns in barajul pentru Conference League la ultima faza a meciului cu Astra, informeaza Gazeta Sporturilor . Alaturi de Astra Giurgiu, care…

- Antrenorul formației Universitatea Craiova, Marinos Ouzounidis, a fost profund dezamagit dupa infrangerea suferita sambata seara, 1-3 cu CFR Cluj. Grecul și-a pus la zid jucatorii dupa evoluția din partea secunda și le-a cerut scuze fanilor. El nu ințelege cum munca depusa in ultimele luni se poate…

- Meciul urmator din Cupa Romaniei s-ar putea desfașura cu public, accesul pe stadion fiind permis celor vaccinați. Se ia in calcul și acceptarea de teste PCR facute cu puțin timp inainte sau chiar teste rapide. Anunțul a fost facut de vicepremierul Dan Barna care nu a precizat despre ce meci ar fi vorba:…

- Finala Cupei Romaniei din 22 mai se va desfașura cu public, accesul pe stadion fiind permis celor vaccinați. Se ia in calcul și acceptarea de teste PCR facute cu puțin timp inainte sau chiar teste rapide. „Cupa Romaniei, eveniment fanion, se va desfașura cu public, vor avea acces persoanele vaccinate”,…

- Comitetul Executiv al FRF a validat, in sedinta de joi, propunerea ca finala Cupei Romaniei sa se dispute pe stadionul ”Ilie Oana” din Ploiesti, in data de 22 mai, noteaza news.ro. Ora urmeaza sa fie stabilita. Finalistele vor fi decise in urma mansei secunde a semifinalelor, care vor…