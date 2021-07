Stiri pe aceeasi tema

- Meciul decisiv al finalei LNBM, dintre echipele U-Banca Transilvania Cluj-Napoca si CSM CSU Oradea, a pus punct, duminica seara, sezonului competitional intern din Liga Nationala de Baschet, editia 2020-2021.Pe aceasta cale, Federatia Romana de Baschet saluta noua campioana LNBM, U-Banca Transilvania…

- In Sala Sporturilor din Blejoi a avut loc, saptamana trecuta, Turneul Final din Campionatul National de Baschet U13 masculin, gazduit de ABC Lynx Ploiesti, formatie pregatita de Ionut Ivan, manageriata de Ionut Iordachescu. Echipa ploiesteana a facut parte din Grupa A, debutand cu un succes, la limita,…

- Ieri, la Blejoi, a debutat Turneul Final din cadrul Campionatului Național de Baschet U13 masculin, la care s-a calificat si echipa prahoveana ABC Lynx Ploiesti. Pregatita de profesorul Ionel Ivan, echipa ploiesteana face parte din Grupa A, ieri, in primul meci de la Turneul Final, confruntandu-se cu…

- Nationala feminina de baschet 3x3 a Romaniei a participat la a doua etapa din circuitul mondial FIBA 3x3 Women’s Series, programata in Franta, la Voiron. Dintre jucatoarele aflate in pregatire pentru Jocurile Olimpice, antrenoarea Tatiana Gallova a optat pentru acest turneu pentru Sonia Ursu, Anca Sipos,…

- Echipele de baschet masculin U Banca Transilvania Cluj si CSO Voluntari, respectiv CSM Oradea - BCMU Pitesti vor juca in semifinalele Ligii Nationale, dupa ce si-au invins adversarele in doua partide din trei programate in sferturile competitiei, conform news.ro U BT Cluj a eliminat pe CSM…

- Echipa de baschet masculin CSM Oradea este a treia semifinalista a Ligii Nationale, dupa ce a invins miercuri, pe teren propriu, formatia SCM Timisoara, scor 87-70 (48-29), in a doua partida din trei programate in sferturile competitiei. In prima confruntare a seriei, CSM Oradea a castigat…

- Ultimele partide din sezonul regulat al Ligii Nationale de baschet masculin se vor juca in 6-7 mai, la Oradea, Constanta si Galati, in cadrul Turneului 14 al competitiei, anunța news.ro. FR Baschet a anuntat programul partidelor din cele trei grupe, dupa cum urmeaza: 6 mai - Athletic…

- Echipa masculina de baschet CSM CSU Oradea a cucerit medaliile de bronz in cadrul FIBA Europe Cup, editia 2020-2021, dupa ce a trecut, cu scorul de 85-76 (20-15, 25-13, 16-23, 24-25), de incomoda formatie rusa BC Parma Perm, in finala mica a competitiei continentale intercluburi, informeaza Federatia…