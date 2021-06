Trei echipe prahovene au reusit sa avanseze in faza semifinala a Campionatului National de Handbal la juniori IV, in urma turneului disputat la Mizil, in cadrul fazei pe euro-regiune. Echipa CSM Ploiesti a castigat fara mari emotii turneul, baietii pregatiti de Ramona Stefan trecand, in grupa, cu 24-13 de Tricolorul Breaza si cu 29-9 de LPS Pitesti, pentru ca, in finala cu castigatoarea Grupei A, Liceul Tehnologic Topoloveni, sa se impuna la fel de clar, cu 30-19. Lotul de jucatori al echipei ploiestene este urmatorul: Andrei Pop, Andrei Manolache, Alexandru Popescu, Gabriel Rosu, Mihai Duta,…