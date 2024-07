CSM Petrolul debutează la Oradea Liga Naționala de Baschet Masculin va aborda un nou sistem competițional incepand cu sezonul 2024/25! Vor fi 17 echipe la start, printre care și CSM Petrolul Ploiești, care a primit un ”wild-card” pentru eșalonul de elita profesionist și nu va mai susține nici barajul de menținere, anunțat acum doua luni de catre Federația Romana de Baschet. Ramane de vazut ”formula” cu care CSM Petrolul se va prezenta la start, desigur, cu speranța ca echipa va avea un randament superior sezonului trecut. In prima faza a campionatului, cele 17 formații vor juca 16 meciuri, pe sistemul fiecare cu fiecare, avand… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cei de la Asociația Pro Infrastructura au fost in tunelurile de pe Autostrada Sibiu-Pitești, acolo unde se realizeaza cea mai complexa lucrare de infrastructura din Romania. Aceștia arata ca austriecii de la Porr au ajuns la 650 metri excavați pe calea spre Curtea de Argeș și la 500 de metri pe sensul…

- Infracțiune noua! Se pedepsește cu inchisoare de la 1 an la 5 ani O data cu promulgarea Legii Ciolacu-Ciuca (126/2024) apare o noua infracțiune legata de nereținerea impozitelor sau contribuțiilor, scrie hotnews.ro. Astfel, constituie infracțiune și se pedepsește cu inchisoare de la 1 an la 5 ani sau…

- Toții copiii din Mioveni sunt invitați la teatru! Magicianul poveștilor Marian Ralea aduce la Mioveni cele mai cunoscute personaje din basmele romanești și din mitologia populara romaneasca, in cadrul spectacolului interactiv “Drumul lui Fat Frumos”! Pe parcursul spectacolului, Muma Padurii, Ileana…

- Accidentul a avut loc noaptea trecuta, in comuna Popesti, din judetul Arges. Mașina, condusa de un tanar de 19 ani aflat sub influența alcoolului, a intrat intr-un gard de beton, iar pasagerul din mașina, tot de 19 ani, a murit pe loc, anunța luni IPJ Arges, citat de Agerpres.Potrivit IPJ Argeș, șoferul…

- Catalin Gherzan: Guvernul are obligația sa protejeze consumatorii Unii producatori și comercianți au inceput sa joace un joc neloial – reduc gramajul, dar prețurile raman neschimbate! In opinia lui Catalin Gherzan, aceasta este o forma de specula care ne afecteaza pe toți, mai ales pe cei cu venituri…

- Sub genericul „Sarbatoarea Primaverii, Muncii si Bucuriei”, in perioada 10 – 12 mai, in zona de picnic și de recreere Faget din Mioveni vor avea loc petreceri in aer liber și spectacole artistice.Pe scena special amenajata vor urca formații, ansambluri și interpreți cunoscuți ai folclorului romanesc:…

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident intre doua masini si un ATV. Accidentul s-a petrecut luni, in localitatea Darmanesti, judetul Arges, scrie News.ro. ”Incidentul s-a soldat cu doua victime, ambele de pe ATV. Acestea au fost gasite constiente de catre echipajele de salvatori. Paramedicii…

- S-a nascut la 24 decembrie 1938, in Craiova. Din 1959 a evoluat pentru Dinamo Pitești. Cariera sa se confunda cu clubul nostru, el jucand aproape 15 ani numai pentru echipa din Trivale, cu excepția sezonului 1970/71 cand a evoluat la Besiktas, fiind unul dintre primii jucatori romani ce au primit aprobare…