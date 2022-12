Stiri pe aceeasi tema

- CSM Oradea a primit vizita lui SCM OHMA Mozzart Bet Timișoara intr-un meci din cadrul etapei a 12-a a Ligii Naționale de Baschet Masculin. Bihorenii au revenit cu succes in Arena Antonio Alexe și, dupa o prima repriza echilibrata, au preluat total inițiativa asupra jocului, caștigand cu 89 la 66. A…

- Baschetbaliștii banateni intalnesc CSM Oradea, in deplasare, miercuri, 28 decembrie, de la ora 17,00. Partida conteaza pentru etapa a 12-a (a treia a returului) din Liga Naționala-Conferința B. Se infrunta echipele din conferința cu cele mai puțin infrangeri in aceasta prima parte a campionatului: Timișoara…

- Echipa masculina de baschet CSM Constanta a fost invinsa, cu scorul de 79-98 (23-31, 19-28, 17-18, 20-21), de CSM CSU Oradea, intr-o partida disputata in deplasare, contand pentru etapa a sasea a Ligii Nationale, Conferinta B. Gazdele au condus ostilitatile pe toata durata partidei, soarta victoriei…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara a obtinut calificarea in sferturile de finala ale Alpe Adria Cup dupa victoria de pe teren propriu cu croatii de la KK Zabok, scor 92-65. In primul joc din returul grupei D, alb-violetii aveau nevoie de un succes pentru a-si asigura calificarea si l-au obtinut fara mari…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara a avut un start excelent de sezon – cu opt victorii in toate competitiile. Seria de vis nu a continuat insa in aceasta seara in sala „Gabriela Szabo”. Gazda CSO Voluntari a reusit sa-i tina la distanta pe „lei” si a castigat disputa din Conferinta B a Ligii Nationale,…

- SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara a invins CSM Oradea pe Bega in urma cu cinci zile iar acum are duel cu o alta participanta in FIBA Europe Cup. Maine, „leii” infrunta sub panou, in deplasare, CSO Voluntari. Ilfovenii vin dupa o victorie proaspata pe plan continental, 75-60 cu suedezii de la Norrkoping,…

- SCM „is on fire”, se poate spune, dupa o celebra expresie din sport. „Leii din Banat” i-au batut si pe cei oradeni, de la CSM, in acest start de sezon prolific pentru elevii lui Dragan Petricevic, asezonat cu victorii pe linie indiferent de competitie. Duelul din aceasta seara din sala „Constantin Jude”…

