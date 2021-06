Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de baschet CSM CSU Oradea s-a calificat in finala Ligii Nationale, dupa ce a invins-o, cu scorul de 81-79 (21-11, 13-20, 24-20, 23-28), in deplasare, pe FC Arges Pitesti, in cel de-al treilea meci din faza semifinalelor. CSM CSU Oradea s-a impus la general cu 3-0, dupa 78-54 si 79-59…

- CSM CSU Oradea s-a calificat in finala Ligii Nationale de baschet masculin, dupa ce a invins-o pe FC Arges Pitesti cu scorul de 81-79 (21-11, 13-20, 24-20, 23-28), luni seara, in Trivale, in penultimul act al campionatului. CSM CSU Oradea a castigat semifinala cu 3-0, dupa 78-54 si 79-59 in primele…

- In urma rezultatelor inregistrate in ultimele partide din cadrul fazei inaugurale a play-off-ului Ligii Nationale de baschet masculin, editia 2020-2021, a fost definitivat tabloul semifinalelor, U-Banca Transilvania Cluj-Napoca, CSM CSU Oradea, CSO Voluntari si FC Arges Pitesti avansand in „careul de…

- Echipa de baschet masculin CSU Sibiu a fost eliminata, miercuri, in sferturile Ligii Nationale, de formatia BCMU Pitesti, care s-a impus in al doilea meci din trei programate, scor 77-65 (37-39). In primul meci al seriei, BCMU Pitesti a castigat, tot la Sibiu, cu scorul de 91-83, astfel ca…

- CS Dinamo Bucuresti a ratat calificarea in play-off-ul Ligii Nationale de baschet masculin, dupa ce a fost invinsa de FC Arges Pitesti cu scorul de 100-75 (21-19, 33-18, 20-21, 26-17), miercuri, la Sibiu, in ultimul meci din sezonul regulat, scrie Agerpres.ro. Nikola Jevtovic, cu 15 puncte,…

- Liderul ACS U-Banca Transilvania Cluj-Napoca a castigat dramatic meciul cu CS SCM Timisoara, cu scorul de 67-66 (23-15, 10-17, 20-23, 14-11), vineri, la Oradea, intr-un meci din Liga Nationala de baschet masculin. Cosul lui Andrija Stipanovic, cu patru secunde inainte de final, a adus victoria echipei…

- Echipa de baschet masculin CSM Oradea a invins, vineri, formatia CSU Sibiu, scor 82-71 (35-39), in cadrul Turneului 10 al Ligii Nationale. Cele doua echipe s-au confruntat si in FIBA Europe Cup, iar CSM Oradea s-a calificat la Turneul Final 4 al competitiei, programat la Tel Aviv. In urma…

- Sala Polivalenta din Cluj-Napoca gazduiește, incepand de sambata și pana marți, 9 martie, partidele turneului final al Cupei Romaniei la baschet masculin. Sambata sunt programate cele 4 sferturi de finala: CSO Voluntari-BC Argeș Pitești (ora 11.45), SCMU Craiova-Steaua București (ora 14.45), CSU Sibiu-U-BT…