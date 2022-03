CSM Oradea a avansat pe locul secund Handbaliștii oradeni au inregistrat o victorie concludenta in meciul de pe teren propriu cu CSU Galați, contand pentru etapa a 5-a din turneul play off al Diviziei A. Partida s-a incheiat cu scorul de 40-31 (20-16) și a fost dominata de echipa gazda. Citeste articolul mai departe pe bihon.ro…

Sursa articol si foto: bihon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Volei Alba Blaj a invins, astazi, pe CS Medgidia, in Sala „Timotei Cipariu”, intr-o restanța din Divizia A1, scor 3-1 (20-25, 25-16,25-15, 25-20). Partida contand pentru etapa a XIV-a a insemnat un hop prntru vicecampioana Romaniei, obligata sa nu faca pași greșiți in cursa pentru caștigarea titlului,…

- CSU din Suceava va debuta in ediția 2021-2022 a Cupei Romaniei impotriva formației de Divizia A CSU Galați. Partida decisiva pentru calificare se va juca in orașul de malul Dunarii, in Sala „Siderurgistul", joi, cu incepere de la ora 15.30.In eventualitatea unui succes, ...

- Un lot de produse din pui la care s-a descoperit prezenta bacteriei Salmonella și un sortiment de pizza congelata care ar putea fi contaminat cu un corp metalic au fost retrase de la vanzare din mai multe magazine ale unor mari lanțuri de hypermarket-uri din țara, a anunțat luni, 21 februarie, Autoritatea…

- REȘIȚA – Partida dintre CSM Oradea, una din favoritele la promovarea in Liga Zimbrilor, și CSM Reșița, de sambata, 19 februarie, s-a incheiat cu scorul de 31-29 (14-16) in favoarea reșițenilor, iar rosso-nerii au bifat astfel al treilea succes consecutiv din play-off-ul de promovare! „A fost un meci…

- Voleibalistii de la SCMU Craiova parca nu mai termina cu meciurile tari in acest retur de campionat al Diviziei A1. Dupa meciurile de la Steaua si de la Zalau, trupa lui Dan Pascu joaca sambata si la Galati, impotriva campioanei Arcada. Duelul va conta pentru etapa a 19-a si este programat la ora 13.00.…

- REȘIȚA – CSM Reșița a caștigat sambata, 12 februarie, cu scorul de 32-27 (13-13), confruntarea cu CSU Pitești, din etapa a II-a a play-off-ului de promovare al Diviziei A! In prima etapa, handbaliștii pregatiți de Radu Bote și Mihai Rohozneanu s-au impus in deplasare, cu scorul de 31-30, cu CS Medgidia.…

- REȘIȚA – Echipa de handbal seniori a CSM Reșița a susținut marți, 4 ianuarie, primul antrenament din acest an. De la prima ședinta de pregatire efectuata in Sala Polivalenta din Reșița au absentat motivat doi handbaliști, iar primul meci amical din aceasta iarna este programat pe 17 ianuarie, cu Poli…

- Handbaliștii de la CS Medgidia (antrenori Ionut Deli-Iorga si Adrian Georgescu) au incheiat returul de campionat al Diviziei A cu o victorie de zile mari, scor 30-29 (14-15), in fața echipei CSU Pitești, dupa un meci interzis cardiacilor. Partida a mers cap la cap de la inceput și pana la final, iar…