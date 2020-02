Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au desfașurat activitați in cadrul campaniei „ALEG SA FIU INFORMAT”, care are ca scop educarea elevilor de liceu prin informari cu privire la masurile pe care trebuie sa le cunoasca in vederea prevenirii delincvenței juvenile sau a victimizarii. In data de 28 ianuarie a.c. politistii au desfașurat…

- Cu Iulia Banga, a doua cea mai valoroasa sportiva a anului trecut de la CSM Onești, totul e pe repede inainte. Atleta de 20 de ani raspunde in viteza, fara sa sara nicio intrebare. Sare in schimb cu ușurința peste obstacole; deh, obișnuința de „gardista”. Un interviu cu atleta in varsta de 20 de ani…

- Guvernatorul in exercițiu al Districtului 2241 Romania-Republica Moldova, Marian Neagoe, și-a inceput cea de a doua parte a mandatului sau la o intalnire cu membrii cluburilor din Bacau și Onești, dar și cu cei ai clubului de elevi Interact și ai clubului de femei Inner Wheel. Dambovițean prin origini,…

- Ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Boloș și directorul general al Raja SA, Felix Stroe, au semnat, astazi, la sediul MFE, contractul de finanțare pentru implementarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata in municipiul Onești in perioada 2014-2020”, finanțat din Programul…

- Traind vremurile cand suntem ”la un click distanța” de tot ceea ce se intampla in lume, menționam ca la Onești a avut loc recent a doua ediție a unui simpozion care a adus in actualitate tot ceea ce este nou in informatica. Este vorba de Simpozionul internațional ”Click pe informație”, ce a fost organizat…

- Cinci persoane au fost ranite și una a decedat in urma unui accident petrecut astazi, in municipiul Onești. Conform autoritaților, pe Calea Brașovului s-au ciocnit doua autoturisme. Persoana decedata este o femeie de circa 60 de ani, care se afla pe strada in calitate de pieton. Articolul 5 raniți și…

- La Muzeul de Istorie din Onești, joi, 12 decembrie, de la ora 12.00 va fi vernisata expoziția „Obiecte cu poveste”, obiecte descoperite pe frontul Primului Razboi Mondial in județul Bacau. Organizatorul expoziției este Asociația „Prospectorii Istoriei”, din Comanești, in parteneriat cu Asociația Regimentul…

- Mult – așteptatul concurs Miss & Mister Colegiul Național ”Grigore Moisil” din Onești a fost ceea ce și-au dorit atat organizatorii dar și spectatorii – un spectacol electrizant, care a avut loc pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor! Dupa cum au menționat și prezentatorii Ionuț Hirjanu și Costina…