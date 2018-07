Stiri pe aceeasi tema

- Ieri si astazi, la Pitesti, pe stadionul "Nicolae Dobrin" au avut loc finalele Campionatului National de Atletism pentru Seniori si Tineret. CSS "Constantin Istrati" Campina a participat cu doua sportive, Andreea Lungu (antrenor Mihaela Marin, aruncarea discului) si Ioana Plavan (antrenor Nicolae Pavel,…

- Sportiva Anamaria Nesteriuc (CSA Steaua) a cucerit doua titluri, joi, la etapa finala a Campionatului National de atletism, gazduita de Stadionul ''Nicolae Dobrin'' din Pitesti. Nesteriuc s-a impus la 100 m garduri si a facut parte si din stafeta castigatoare la 4x100 m. Bianca Razor…

- Aur, argint si bronz pentru sportivii nostri DOAR SASE AU FOST NOROCOSI… Sambata si duminica, pe stadionul “Nicolae Dobrin” din Pitesti s-a disputat etapa finala a Campionatului National de atletism pentru juniori I. Judetul Vaslui a participat cu mai multi sportivi, dintre care sase au urcat pe podium.…

- Campioana județului, CSM Bacau s-a calificat in primele patru echipe ale țarii, dupa ce a caștigat turneul semifinal de la Buzau. Lupta pentru medalii incepe azi, la Buftea Ce n-a reușit in 2017, pe teren propriu, a izbutit acum, la Buzau. Campioana Under 19 a județului, CSM Bacau s-a calificat la turneul…

- Un succes deosebit, obtinut la Gala Premiilor Mentor pentru Excelenta in Educatie, incununeaza activitatea de zi cu zi a cadrelor didactice din invatamantul bacauan. Astfel, profesoara Lenuta Basoc, de la Colegiul National “Dimitrie Cantemir” din Onesti a primit in cadrul unei festivitati care a avut…

- „Podiumul ca tradiție”. Sinteza facuta de antrenorii SCM și CSM Bacau, Catalin Matache, Ion Șarban, Sorin Tașca și tanarul Irinel Botez definește cel mai bine școala de lupte bacauana. O școala care…a dat lecții și la Finalele Campionatului Național de Seniori U23 desfașurate saptamana trecuta, la Iași,…

- In perioada 09.05 – 11.05.2018, in municipiul Pitești se va desfașura competiția de Atletism și Cros – etapa naționala a Asociației Sportive a Pompierilor din Romania, pe stadionul Nicolae Dobrin. La aceasta competiție vor ...

- Curtea Regionala din Graz, Austria, a trimis o solicitare privind executarea mandatului european de arestare emis impotriva unui bacauan acuzat de furt calificat. R.G., din Onesti, a fost dat in urmarire de Procuratura din Graz, fiind cercetat de autoritatile judiciare austriece pentru comiterea a patru…