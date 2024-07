Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea ceha de tenis Barbora Krejcikova, nr.32 mondial, a castigat, sambata, la Wimbledon al doilea titlu de Mare Slem din cariera, dupa ce a invins o in finala pe italianca Jasmine Paolini, a saptea jucatoare a lumii, cu 6 2, 2 6, 6 4, informeaza AFP citat de Agerpres.roKrejcikova 28 ani , care…

- Echipa de fotbal de la CSM Olimpia Satu Mare a caștigat la loviturile de departajare primul meci amical al verii, disputat la turneul organizat in orașul Cigand, Ungaria, iar sambata va avea ocazia de a juca din nou finala Cupei CISE, competiție ajunsa la a 4-a ediție. Conducerea tehnica a echipei noastre…

- Stafful tehnic al echipei de fotbal de la CSM Olimpia Satu Mare a stabilit aproape in totalitate programul meciurilor amicale pentru cele opt saptamani de pregatire pentru sezonul 2024–2025 al ligii a 3-a. Primele meciuri le va disputa la sfarșitul acestei saptamani, cand va face deplasarea in localitatea…

- Echipa masculina de sabie a Romaniei Razvan Ursachi, Radu Nitu, Matei Cidu, George Vlad Covaliu a obtinut medaliile de argint, duminica, la Campionatele Europene de scrima pentru seniori de la Basel Elvetia , dupa ce a fost invinsa de Ungaria cu scorul de 45 40, in finala.In optimi, tricolorii au trecut…

- Spaniolul Carlos Alcaraz a caștigat in premiera turneul de Mare Șlem de la Roland Garros, dupa o victorie in cinci seturi in finala de duminica impotriva germanului Alexander Zverev, 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2, relateaza presa internaționala.

- Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek, nr.1 mondial, a castigat turneul WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.679.965 de euro, dupa... The post Dupa un meci de 3 ore, Iga Swiatek a invins-o pe Aryna Sabalenka și a caștigat Turneul WTA 1000 appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Kazaha Elena Ribakina a castigat turneul WTA 500 de la Stuttgart, dupa ce a invins-o in finala, in doua seturi simetrice, scor 6-2, 6-2, pe ucraineanca Marta Kostiuk. Favorita numarul patru, Ribakina, care in semifinale a eliminat-o pe poloneza Iga Swiatek, liderul WTA si principala favorita, s-a impus…

- Jucatoarea americana de tenis Sloane Stephens (39 WTA, favorita nr. 6) a castigat duminica turneul WTA 250 de la Rouen (Franta), dotat cu premii totale de 232.244 de euro, dupa ce a invins-o in finala pe poloneza Magda Linette (60 WTA) in trei seturi, 6-1, 2-6, 6-2.