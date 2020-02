Stiri pe aceeasi tema

- CSM Lugoj a pierdut cu 3-0 ultimele doua partide disputate in campionatul Diviziei A1, atat partida disputata in deplasare, cu Știința Bacau, cat și jocul de pe teren propriu, cu CSM Targoviște. In etapa intermediara de miercuri, 12 februarie, antrenprii formației din Lugoj au trimis in teren…

- In etapa a XVII-a a Diviziei A1 la volei feminin, Dinamo București s-a impus cu 3-0 (25-20, 25-14, 25-22) in partida cu CSM Lugoj și continua lupta pentru titlul național cu campioana Volei Alba Blaj. Voleibalistele din Lugoj au inregistrat cel de-al 9-lea eșec in actuala ediție de campionat,…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj vor intalni, in etapa a XVII-a a campionatului primei ligi feminine de volei, pe Dinamo București, una din echipele favorite ale intrecerii interne. Un joc dificil pentru formația din Lugoj, in compania unei echipe care se afla pe locul secund in ierarhia Diviziei…

- Echipa de volei Unirea Dej s-a impus, ieri, cu 3-1, pe teren propriu, in fața formației SCM Gloria Buzau. Partida dintre cele doua echipe, disputata ieri dupa-amiaza, de la ora 18, in Sala Sporturilor din Dej, a contat pentru a XIII-a etapa a Diviziei A1 la volei masculin. Inaintea acestei confruntari,…

- Favoritele s-au impus clar in meciurile disputate in etapa a 12-a a Diviziei A1 la volei feminin, prima de anul acesta. Campioana CSM Alba-Blaj a trecut de CSU Belor Galati cu 3-0, Maja Aleksic si Bianka Busa reușind cate 17 puncte pentru invingatoare. Stiinta Bacau s-a impus in fieful Universitații…

- Echipa de volei feminin a CSM Lugoj a debutat cu o victorie in 2020. Formația lugojeana a obținut un succes meritat, dupa un joc combinativ și exact, in partida susținuta, in deplasare, cu FC Argeș Pitești. Dupa 74 de minute de joc, CSM Lugoj s-a impus cu 3-0 (25-19, 25-22, 25-15) și,…

- Favoritele au reusit sa se impuna clar in meciurile desfasurate, sambata, in etapa a 12-a a Diviziei A1 la volei feminin, prima din 2020. Campioana CSM Volei Alba-Blaj a trecut de CSU Belor Galati cu 3-0 (25-11, 25-18, 25-15), Maja Aleksic si Bianka Busa marcand cate 17 puncte pentru invingatoare.…

- CS Stiinta Bacau a urcat pe podiumul Diviziei A1 la volei feminin, gratie victoriei reusite cu scorul de 3-0 (25-16, 25-14, 25-19) pe teren propriu, in fata formatiei FC Arges, duminica, in etapa a 10-a. Tina Grudina a reusit 15 puncte pentru Stiinta, Denisa Rogojinaru 14, iar Slavina Koleva 12. In…