Stiri pe aceeasi tema

- Voleibalistele de la CSM Lugoj vor disputa, in aceasta seara, partida tur din optimile de finala ale Cupei Challenge la volei feminin. Formația din Lugoj va intalni, in Insulele Azore, formația portugheza Clube Kairos Ponta Delgado. Jocul va incepe la ora 23.30 si va fi difuzat pe urmatorul…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj au obținut un nou succes european: 3-1 (25-16, 25-18, 18-25, 25-23) cu formația turca PTT Ankara, in manșa retur din 16-imile de finala ale Cupei Challenge. Cum in partida tur a pierdut cu 2-3, CSM Lugoj a reușit, in premiera, sa elimine dintr-o competiție o…

- Echipa feminina de volei CS Rapid Bucuresti a invins, cu scorul de 3-1 (25-9, 18-25, 25-14, 25-12), pe TJ Ostrava (Cehia), intr-o partida disputata pe teren propriu, contand pentru prima mansa a 16-imilor de finala ale Cupei Challenge. Ailama Cese Montalvo (21 puncte), Ioana Baciu (15 p) si Nasia Dimitrova…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj au fost aproape de o victorie mare in Turcia, in partida tur cu PTT SC Ankara, din 16-imile Cupei Challenge. Fara Aliona Martiniuc, cea mai buna marcatoare a campionatului, formația din Lugoj a reușit un joc bun in partida din Turcia, unde a avut doua mingi de…

- Politehnica Timisoara, formatia feminina, a incheiat meciurile oficiale din 2022 cu zero goluri incasate in noul sezon. Dupa parcursul fara greseala din campionat, alb-violetele au disputat ieri, cu o echipa axata pe junioare, primul meci din competitia K.O. Adversara a fost din oras, Roma Florin Padurea,…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj vor intalni, in 16-imile de finala ale Cupei Challenge la volei feminin, formația turca PTT SC Ankara. Partida tur va avea loc in Turcia (data nu a fost anunțata, probabil in 14 decembrie), iar returul in 21 decembrie, de la ora 18:30, la Lugoj. PTT SC…

- Echipa masculina de volei CSA Steaua Bucuresti s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Challenge, dupa ce a invins, cu scorul de 3-0 (25-17, 25-17, 25-21), pe Tiikerit Kokkola (Finlanda), intr-o partida disputata la sala „Mihai Viteazul” din Bucuresti, contand pentru mansa secunda a 16-imilor…

- Chelsea a trecut marți seara de Red Bull Salzburg, intr-un meci contand pentru etapa a 5-a a fazei grupelor Ligii Campionilor, obținand o victorie cu 2-1 in Austria, victorie cu care și-a asigurat locul in fazele eliminatorii ale competiției, cu o etapa i