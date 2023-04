CSM Lugoj – victorie la Târgoviște și pas important spre finala Diviziei A1 Voleibalistele de la CSM Lugoj au obținut inca o victorie in fața formației CSM Targoviște și au facut un pas important spre finala Diviziei A1 și… calificarea in Champions League. In primul meci din semifinalele campionatului, CSM Lugoj s-a impus cu 3-2 (14-25, 26-24, 25-22, 15-25, 15-13), la fel ca și in celelalte doua intalniri cu CSM Targoviște, din sezonul regulat. Și de aceasta data a fost un meci senzațional, cu multe rasturnari de scor, adjudecat, intr-un final electrizant, de formația din Lugoj. Meciul 2 al semifinalei va avea loc la Lugoj, in 19 aprilie,… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

