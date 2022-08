Stiri pe aceeasi tema

- Federația Romana de Fotbal a stabilit miercuri dupa-amiaza programul meciurilor din turul al II-lea al Cupei Romaniei, faza naționala. Cele doua formații sucevene ramase pe tabloul de concurs, Șomuz Falticeni și Foresta, se vor intalni in meci direct pe Stadionul „Constantin Jamaischi", ...

- CSM Lugoj continua evoluțiile excelente in Cupa Romaniei la fotbal, ediția 2022-2023. CSM Lugoj s-a calificat in turul 2 al competiției, dupa ce a invins cu 7-2 (3-1) formația din Liga 3 – CS Armata Aurul Brad. Pentru CSM Lugoj au marcat Aziz (min. 8, 21, 66, 73 și 79), Maier…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat sambata, 6 august, meciurile din Turul 1 al noului format al Cupei Romaniei, ediția 2022-2023, faza in care vor evolua cele șapte caștigatoare ale Fazei Regionale și 68 de echipe din sezonul precedent de Liga 3, nu 69, cum eta stabilit inițial. 74 de […] Articolul…

- ACS Kids Tampa Brașov va intalni pe KSE Tg. Secuiesc in turul 1 al Cupei Romaniei, ediția 2022/2023. Partida se va juca intr-o singura manșa, pe stadionul ICIM, pe data de 17 august. „Este un adversar pe care-l cunoaștem din sezoanele trecute. O formație cu jucatori buni, care ne-a pus probleme in meciurile…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat partidele din primul tur al Cupei Romaniei, faza in care intra in competiție și cele doua reprezentante ale Salajului in Liga a III-a. SCM Zalau și Sportul Șimleu Silvaniei se vor intalni in acest prim tur al competiției, pentru ambele fiind primul meci oficial din…

- Comitetul Executiv al Asociatiei Judetene de Fotbal a desemnat Stadionul „Gloria” din Vadu Pasii drept gazda a Supercupei judetene, dintre campioana Vointa Limpezis si castigatoarea Cupei Romaniei, faza judeteana, Vointa Lanurile. Partida se va disputa miercuri, 24 august, de la ora 18.30. Altfel, Asociatia…

- Simona Halep (30 de ani, locul 18 WTA) s-a calificat in turul doi la Wimbledon, dupa ce a invins-o pe sportiva Karolina Muchova (Cehia, 81 WTA), scor 6-3, 6-2. Meciul a durat 64 de minute. In turul doi, fostul lider WTA va evolua cu Flipkens (ocupanta locului 190 in ierarhia mondiala), care a trecut…

- Viitorul Liteni este caștigatoarea fazei județene a Cupei Romaniei. In finala disputata la mijlocul acestei saptamani pe Stadionul ”Areni”, echipa antrenata de Demis Maranda și Catalin Holca a invins cu scorul de 3-2 pe Bucovina Darmanești. Partida a fost una foarte disputata și spectaculoasa, beneficiind…