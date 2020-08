CSM Lugoj, singura formatie din Timis sigura de participarea in eurocupe in viitorul sezon, si-a aflat in aceasta saptamana programul din toate cele trei competitii in care e inscrisa. Voleibalistele participa in elita – Divizia A1, Cupa Romaniei, dar si in CEV Challenge Cup. Adversara din Europa se va alege probabil intre o grupare din […] Articolul CSM Lugoj se poate reintalni cu formatia care a eliminat-o la inceputul anului din Europa. Voleibalistele de pe Timis isi stiu programul noului sezon a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .