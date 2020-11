Stiri pe aceeasi tema

- CSM Targoviste si CS Medgidia au obtinut victorii, duminica, in turneul al treilea al Diviziei A1 la volei feminin, in timp ce Lugojul ramane doar cu succesul din meciul cu Voluntari, avand doar un succes dupa sase runde. In Grupa a 3-a, CSM Targoviste, echipa gazda, a trecut de CS Rapid Bucuresti cu…

- Astazi, CS Mdgidia a invins cu 3 1 CSM Lugoj.La turneul 3, de la Lugoj, al Diviziei A1 la volei feminin, editia 2020 2021, CS Medgidia a castigat ambele meciuri disputate.Dupa 3 1, ieri, cu CSO Voluntari 2005, in aceasta seara jucatoarele pregatite de Florin Voinea si Radu Began s au impus cu acelasi…

- CS Medgidia sustine doua partide la turneul de la Lugoj al Diviziei A1.Formatia feminina de volei CS Medgidia a debutat in aceasta seara la turneul 3, de la Lugoj, al Diviziei A1, editia 2020 2021.Jucatoarele pregatite de Florin Voinea si Radu Began au intalnit CSO Voluntari 2005, de care au dispus…

- CSM Targoviste a invins-o pe CS Stiinta Bacau cu scorul de 3-0 (25-19, 25-12, 25-15), vineri, pe teren propriu, in Grupa a 3-a din al treilea turneu al Diviziei A1 la volei feminin. CSM Targoviste s-a impus in mai putin de o ora (58 minute) si si-a trecut in cont a cincea sa victorie in…

- Timp de trei zile, la Lugoj se desfașoara cel de-al treilea turneul al Diviziei A1 la volei feminin. Din calitate de gazda, CSM Lugoj va intalni vineri, 20 noiembrie, de la ora 18,30, pe CSO Voluntari, iar duminica, 22 noiembrie, de la aceeași ora, pe CS Medgidia. Sambata, 21 noiembrie,…

- Doua formatii au maximum de puncte si trei au terminat neinvinse primul turneu disputat in campionatul 2020/ 2021 al Diviziei A1 la volei feminin: Volei Alba Blaj, CSM Targoviste si Belor Galati.In Grupa 1, CSM Targoviste a invins cu scorul de 3-0, mai usor decat se astepta, pe CSO Voluntari. […] Articolul…

- CSM Volei Alba Blaj a caștigat, luni, meciul cu CSM Lugoj cu 3-0 (25-21, 25-12, 25-15). Milenkovic a reușit 15 puncte pentru invingatoare, iar Baciu, Kocic si Mirkovic, cate 10. Clasamentul Grupei 2: 1. CSM Volei Alba Blaj 6 puncte, 2. Dinamo 3 puncte, 3. CSM Lugoj 0 puncte. Echipa din Blaj a obținut…

- CSM Volei Alba Blaj a caștigat sambata primul meci in cadrul turneului numarul 1 al Campionatului Național de volei feminin, Divizia A1. Campioana Romaniei a invins formația Dinamo București cu 3 – 1 (25-19, 25-19, 22-25, 25-22). Turneul desfașurat in Sala „Timotei Cipariu” din Blaj va continua duminica,…