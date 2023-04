CSM Lugoj, învinsă în meciul 3 la Târgovişte. Voleibalistele de pe Timiş vor lupta pentru bronzul naţional CSM Lugoj nu a reusit o noua surpriza in fata puternicei CSM Targoviste la ea acasa. Desi au castigat primul meci in Dambovita, timisencele l-au cedat pe al doilea, de pe teren propriu, si astazi s-au recunoscut invinse in jocul 3 al seminfinalelor, disputat tot in deplasare, scor 1-3. Astazi a fost 25-17 si 25-23, […] Articolul CSM Lugoj, invinsa in meciul 3 la Targoviste. Voleibalistele de pe Timis vor lupta pentru bronzul national a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

