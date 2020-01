Stiri pe aceeasi tema

- Voleibalistele de la CSM Lugoj vor susține un nou joc in competițiile europene intercluburi. Dupa ce a trecut cu 3-0 și 2-3 de formația ceha Dukla Liberec, CSM Lugoj va intalni miercuri, 22 ianuarie, in primul joc din optimile de finala ale Cupei Challenge la volei feminin, formația turca…

- O femeie a produs panica printre pasagerii unui avion care urma sa decoleze de la Istanbul, dupa ce a amenințat ca va arunca aeronava in aer, in timp ce ținea in mana Coranul, potrivit Daily Mail . Scenele au avut loc, miercuri, la bordul unui avion care urma sa decoleze de pe aeroportul Sabiha Gokcen…

- ​CSM Lugoj s-a calificat în optimile de finala ale Cupei Challenge la volei feminin, marti seara, desi a fost învinsa în deplasare de formatia ceha Dukla Liberec, cu scorul de 3-2 (26-28, 25-19, 25-22, 17-25, 15-12), în mansa a doua a saisprezecimilor de finala, potrivit Agerpres.CSM…

- Primul meci disputat de o echipa din Lugoj in cupele europene intercluburi a adus, miercuri seara, in Sala „Ioan Kunst Ghermanescu” din micul oraș banațean, aproape 1000 de iubitori ai sportului, pentru a susține echipa de volei feminin a CSM Lugoj in partida cu Dukla Liberec (Cehia),…

- Volei feminin/ Cupa Challenge, șaisprezecimi de finala, tur 5871 de kilometri, trei avioane schimbate și 19 ore de drum! Astfel a inceput aventura voleibalistelor de la Știința Bacau in actuala ediție a Cupei Challenge. Din punct de vedere sportiv, sorții nu au fost foarte duri cu bacauancele, carora…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, l-a criticat dur, vineri, pe omologul sau din Franta, Emmanuel Macron, afirmand ca el este cel aflat "in moarte cerebrala", dupa ce liderul de la Paris a declarat acest lucru despre Alianta Nord-Atlantica, potrivit Mediafax.Intr-un discurs sustinut…

- Circa 200 de persoane din patru provincii turcesti au fost diagnosticate cu toxiinfectie alimentara dupa ce au consumat spanac contaminat, a declarat marti ministrul Sanatatii, Fahrettin Koca, in fata parlamentului, potrivit DPA. Ierburi toxice amestecate cu spanac si vandute la Istanbul si provinciile…

- Erdogan i-a prezentat acest plan lui Guterres la intrevederea avuta vineri la Istanbul. Potrivit ONU, Guterres insista asupra necesitatii respectarii ''principiilor fundamentale legate de reintoarcerea voluntara, sigura si demna a refugiatilor'' in tara lor de origine. ''El l-a informat pe presedinte…